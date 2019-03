Opnieuw babygeluk in Pari Daiza: schattig klein brulaapje geboren KVDS

29 maart 2019

09u57

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Dieren De ooievaar draait overuren in dierenpark Pairi Daiza. Gisteren werd er een schattig klein brulaapje geboren. En maandag kwam er ook al geweldig babynieuws van bij de ringstaartmaki’s.

Het kleine brulaapje is volgens het dierenpark in goede gezondheid. Vanaf 6 april kan je hem een bezoekje brengen. Pairi Daiza deelde in afwachting wel al een mooie foto van moeder en kind. (lees hieronder verder)

(NL) 😍 Het geboortenieuws duurt voort!

(NL) 😍 Het geboortenieuws duurt voort!

Vandaag mogen we de geboorte van een kleine brulaap aankondigen. Het jong is in goede gezondheid. Vanaf 6 april kan je deze kleine schattigaard bezoeken in onze Oasis! pic.twitter.com/G5Wdw3tog3 Pairi Daiza(@ pairidaiza)

Maandag was er ook al goed nieuws uit het verblijf van de ringstaartmaki’s. Vrouwtje Shiryû beviel er toen van een jong. Ook dat kleintje is gezond en wel. “Hij houdt zich stevig vast aan zijn moeder en drinkt goed”, klonk het op Twitter.





De Javaanse kleine kantjils werden intussen ook trotste ouders van een gezond jong. Dat werd zondag aangekondigd op de sociale media van Pari Daiza. De hertensoort behoort tot de kleinste herten ter wereld en wordt gemiddeld maar zo’n 30 centimeter groot. Ook het hertje is vanaf 6 april te bewonderen in de Oasis van het dierenpark. (lees hieronder verder)

(NL) Ook op het eiland Nosy Comba, waar onze ringstaartmaki's vrij leven, is de ooievaar langsgeweest! Vrouwtje Shiryû beviel op 25 maart van een jong. Het kleintje is gezond, houdt zich stevig vast aan zijn moeder, en drinkt goed! 👍 pic.twitter.com/mq6IYlNfNJ Pairi Daiza(@ pairidaiza)

(NL) Onze Javaanse kleine kantjils zijn trotse ouders geworden van een gezond jong. Deze fascinerende hertensoort behoort tot de kleinste herten ter wereld en wordt gemiddeld zo'n 30 centimeter groot... Je kan deze kleine rakker vanaf 6 april bezoeken in onze Oasis. pic.twitter.com/PtFfbpkq38 Pairi Daiza(@ pairidaiza)

De jongste twee maanden kondigde Pari Daiza ook al geboortes aan bij de goudwanggibbons, de bedreigde zwartvoetpinguïns – daar kwamen zelfs twee jongen ter wereld – en de witgezichtsaki’s. Er werden ook twee sitatoenga’s of moerasantilopes geboren, drie dromedarissen, een rode kangoeroe, tien naakte molratten en maar liefst 500 zeepaardjes. (lees hieronder verder)

(NL) 😍 Ook bij onze goudwanggibbons is er nu kersvers babygeluk, want mannetje Benjamin en vrouwtje Okki hebben vorige vrijdag een gezond kleintje mogen verwelkomen. Het jong drinkt goed en houdt zich de hele dag stevig vast aan zijn mama, zoals het hoort! pic.twitter.com/JO5YgPGVit Pairi Daiza(@ pairidaiza)

(NL) 🐧 Alweer goed geboortenieuws! Bij onze zwartvoetpinguïns zijn twee gezonde jongen ter wereld gekomen. Onze kolonie van deze bedreigde dieren (er zijn er volgens de @IUCNRedList slechts 50.000 meer over) bedraagt nu 38 exemplaren! pic.twitter.com/JjTvpLbUgC Pairi Daiza(@ pairidaiza)

(NL) Opnieuw goed nieuws vanuit onze kraamafdeling, want ook bij de witgezichtsaki's is er een kleintje geboren! Het jong is in goede gezondheid, net als beide ouders. Het geslacht kon nog niet bepaald worden. pic.twitter.com/8YpzBuYM0y Pairi Daiza(@ pairidaiza)

Eind vorige maand was er ook babygeluk bij de Aziatische olifanten, met de geboorte van de kleine Malee. Met die laatste gaat het overigens heel goed. “Ze huppelt vrolijk rond tussen de poten van haar moeder en slaagt er zelfs al in om vaste voorwerpen op te pikken met haar slurf”, klink het. “Daarmee is ze zelfs enigszins voor op de normale ontwikkeling voor haar leeftijd.”

Neushoorns

Daarmee is het babynieuws nog niet allemaal verteld, want er zijn nóg dieren zwanger. “Onze kraamafdeling draait dit jaar inderdaad op volle toeren”, lacht woordvoerder Mathieu Goedefroy. “We verwachten nog de geboorte van twee zuidelijke witte neushoorns én een Aziatische olifant.”

(NL) 🐘 Olifantenkalfje Malee is vandaag één maand oud. Ze huppelt dagelijks vrolijk rond tussen de poten van haar moeder en slaagt er zelfs al in om vaste voorwerpen op te pikken met haar slurf. Daarmee is ze zelfs enigszins voor op de normale ontwikkeling voor haar leeftijd! pic.twitter.com/NflLyNadBW Pairi Daiza(@ pairidaiza)

