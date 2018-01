OPINIE: "Wolvin Naya dreigt één van de 5 miljoen doodgereden dieren in ons land te worden" Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum wil vermijden dat de aanwezigheid van wolven in ons land slechts van korte duur is. Hermes Sanctorum

24 januari 2018

14u33 15 Dieren Dierlijke pioniers worden snel beroemd. Na zwerfhond Laika die de ruimte inging en CIA-speurhond Lulu, hebben we nu in Vlaanderen een bekende wolvin - een BW zo u wil -, Naya. Het dier kan voorlopig op sympathie en fascinatie rekenen, hoewel sommige landbouwers en jagers de zaak met argusogen volgen. Wolven die vee doodbijten en een concurrent betekenen voor het jagen op reeën en hazen, dat zijn precies de redenen waarom de wolf werd uitgeroeid. Vanuit de overheid werden vroeger heuse klopjachten georganiseerd. Intussen heeft de wolf de hoogste status van bescherming gekregen. Samen met enkele collega’s pleit ik in het parlement al geruime tijd voor een wolvenplan naar Nederlands voorbeeld, de aanwezigheid van Naya heeft onze regering eindelijk aan het werk gezet.

Te weinig aandacht voor het echte gevaar

Is de wolf daarmee veilig? Het valt niet meteen te verwachten dat een jager Naya zou afknallen. Het gevaar zit hem vooral in een onbedoelde dood: het wegverkeer. Het Vlaamse leefgebied is voor dieren uitermate versnipperd. We bezitten het dichtste wegennet van Europa, het eilandje Malta niet meegerekend. Het aantal dierlijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen wordt geschat tussen maar liefst 3,5 en 5 miljoen per jaar, een verdubbeling trouwens ten opzichte van twintig jaar geleden. Ter vergelijking: er worden 700.000 runderen en 11 miljoen varkens geslacht per jaar. Wegverkeer is dus één van de belangrijkste doodsoorzaken voor dieren, vergelijkbaar met het slachten. Vooral veel voorkomende dieren zoals egels worden met hopen aangereden, maar ook zeldzamere dieren zoals reeën en uilen zijn slachtoffer.

Toch bestaat er bijzonder weinig aandacht voor. De manier om het aantal dierlijke slachtoffers in het verkeer te verminderen, heet ‘ontsnippering’. Van zodra dieren een meer aaneensluitend traject kunnen volgen, zonder dat ze een drukke weg moeten oversteken, worden ze minder gemakkelijk aangereden. Een overheid kan bijvoorbeeld een ecoduct aanleggen, een natuurbrug over een grote weg of snelweg. In Vlaanderen zijn er vier ecoducten, een vijfde aan het Zoniënwoud is bijna klaar. Vijf ecoducten voor gans Vlaanderen, dat is bijzonder pover. In Nederland zijn het er 66. Ook in Nederland werd meer dan tien jaar geleden een reeks maatregelen opgemaakt zodat minder dieren zouden sterven langs de weg, dit jaar moeten die allemaal uitgevoerd zijn. In Vlaanderen bestaat die aanpak niet, ondanks dat de situatie bij ons veel erger is dan bij onze noorderburen. Het getuigt van intelligentie dat Naya tientallen kilometers op een dag kan lopen zonder aanrijding, een autosnelweg oversteken moet een huzarenstuk zijn voor haar.

Tijd voor actie

Nu de terugkeer van de wolf wordt ingeluid, lijkt de tijd aangebroken om het dierenleed langs de weg eens onder de aandacht te brengen. Het zou bijzonder jammer zijn dat de eerste wolf in Vlaanderen wordt aangereden. Het zou ook jammer zijn dat ze wordt geraakt door een auto en ze niet wordt geholpen. Dierenartsen hebben geen plicht om een aangereden dier te verzorgen. Zo gebeurt het dat bijvoorbeeld een ree gewond raakt op de weg, geen dierenarts komt opdagen en de politie dan maar besluit om het dier eigenhandig dood te slaan. Het toont aan dat deze dieren van geen belang zijn.

Als we Naya en haar opvolgers oprecht verwelkomen in Vlaanderen, zal er meer nodig zijn dan een bescherming op papier en een vergoeding als schapen worden gebeten. Hun lot zal afhangen van veilige verbindingen tussen leefgebieden. Ook overlevingskansen van andere dieren zullen stijgen, zoals reeën en hazen, net prooidieren van wolven. Dat de jachtlobby daar nog niet op is gekomen.