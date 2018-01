OPINIE: "Als we zo voortdoen, zal er tegen 2050 meer plastic dan vis te vinden zijn in de zee" Stijn Van Hoestenberghe van Aqua4C/Omegabaars, spreekt zich uit over de stemming in het Europees Parlement tegen pulsvisserij. Een techniek waarbij de grond niet wordt omgewoeld, maar vissen via stroomstoten gevangen worden. Stijn Van Hoestenberghe

19 januari 2018

18u19 4 Dieren Als fervent duiker, bioloog, duurzame viskweker, maar nog meer als vader van 2 stoor ik me aan de discussie over wat de minst invasieve manier van vissen is. De vraagstelling die op tafel ligt is te gek voor woorden. Gaan we alle wilde vis in de Noordzee vangen door de zeebodem af te schrapen of gaan we via een nieuwe techniek van pulsvisserij alle vis van een bepaalde soort vangen ‘maar gelukkig laten we de zeebodem ongemoeid’?

In een interview op radio 1 hoor ik Dhr. Visser, die de belangen van de Nederlandse vissers behartigt, verkondigen dat het Europees Parlement een kapitale fout maakt door niet te kiezen voor de meest duurzame manier van vissen. Maar dezelfde heer Visser hoor ik op het einde van het interview wel zeggen dat er inderdaad een enorme verschraling is van de Nederlandse en Belgische visgronden, maar dat het in heel deze discussie hier niet over gaat.

Ik kan hier alleen maar uit concluderen dat de innovaties in grootschalige visserij zich niet focussen op de fundamentele problemen die het leven in de oceaan bedreigen, maar dat het vooral moet gaan over economische belangen… Wederom gaat het financiële gewin boven het behoud van diversiteit op onze planeet.

Waarom toch blijven we op grote schaal jagen op wilde vis? We eten toch ook geen panda’s, neushoorns en leeuwen. En als we dan op wild jagen gebruiken we toch ook geen massavernietigingswapen om alle levende wezens in een bepaald stuk bos te doden? Waarom liggen we niet meer wakker van het behoud van ons onderwaterleven? Is dat omdat we levende vissen niet dagdagelijks zien in hun habitat, is dat omdat ze een lage aaibaarheidsfactor hebben, is dat omdat we een duikbril moeten aandoen om ze in hun natuurlijke biotoop aan het werk te zien?

Vissen zijn prachtdieren, we mogen ze niet blijven zien als louter voeding, maar als een deel van de pracht die onze planeet ons te bieden heeft. Meer dan 2000 soorten vissen zijn de dag van vandaag bedreigd! Jaarlijks wordt 100 miljoen ton aan vis wereldwijd gevangen. Visquota’s die niet worden nageleefd of illegale visserij zijn dagelijkse kost. In de plaats van te vitten hoe je meest efficiënt vis vangt, maakt men beter werk van strikte regelgeving voor duurzame visserij waarop zeer nauwlettend wordt toegezien, en creëert men beter meer zee-reservaten, waardoor we van vis kunnen blijven genieten, onder water en op het bord. De toekomst is duurzame, diervriendelijke viskweek op het land die minimale druk legt op de natuurlijke bronnen en op het milieu.

Moet vissen op zee dan verboden worden?

Nee, helemaal niet, maar het moet kleinschaliger, minder massaal en strikter geregeld, net zoals dit nu bij de jacht het geval is. En met een veel hogere prijs voor wilde vis waardoor onze vissers hun beroep en hun passie kunnen blijven uitoefenen, met veel meer respect voor het leven in de zee. Het is dringend tijd dat we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van de diversiteit van het leven in de oceanen, en dit niet hoeven te leren uit geschiedenisboeken uitkijkende op een dode koude soep plastic, die de zee dreigt te worden. Als we zo voortdoen, zal er in de zee tegen 2050 inderdaad meer plastic dan vis te vinden zijn. Moeten we daarop, als moderne mens, fier zijn? Laat dan die middeleeuwse praktijken voor wat ze zijn….