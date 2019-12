Opgelet, die kerstboom in huis kan gevaarlijk zijn voor honden en katten Simone van Zwienen

Bron: AD.nl 16 Dieren Huisdiereigenaren die net de kerstboom hebben opgetuigd doen er goed aan de komende tijd hun hond of kat goed in de gaten te houden. Kerstbomen kunnen namelijk gevaarlijk voor hen zijn. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse politie en dierenbescherming vandaag.

Sommige dieren eten de dennennaalden op, maar die zijn giftig en scherp. Ze kunnen de darmwand doorboren. Ook van het water waarin de kerstboom staat kan een dier ziek worden.

“Daar zitten namelijk stoffen in opgelost die de boom uitscheidt en die diarree, braken en andere maagproblemen kunnen veroorzaken. Ook kan het zenuwstelstel aangetast worden!” legt politie De Kempen uit. Met name katten en honden vinden het aantrekkelijk om uit de bak van de kerstboom te drinken. “Dat is niet verstandig”, beaamt ook woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. “Je moet opletten dat je huisdier daar niet bij kan.”

Gezellig

De Dierenbescherming waarschuwt vrijwel elk jaar voor de gevaren van kerstbomen en andere versieringen. “Mensen staan er vaak niet bij stil. Die denken ‘gezellig die kerstboom in huis’, maar je moet toch even opletten.”

Of het vaak mis gaat is niet bekend. “Je wil het liever vermijden”, aldus Nagtegaal. “We roepen niet dat de kerstboom de deur uit moet, maar we willen mensen wel meer bewust maken van de risico’s en ervoor zorgen dat ze alert zijn. Sowieso is een kerstboom met een kat een risico, want dat dier wil er al eens inklimmen en dat gaat je hele boom ondersteboven. Ook kunnen glazen ballen kapot vallen, waardoor jijzelf of je huisdier zich kunnen snijden aan de scherven.”

Het helpt als een boom stevig staat, zodat hij niet meteen omvalt als de kat er toch inklimt. Onderin de boom kunnen het beste plastic ballen gehangen worden, zodat ze niet meteen kapot vallen als er één afgetikt wordt.

Valse boom

Een valse boom vormt volgens Nagtegaal geen oplossing. “Plastic naalden zijn ook niet goed voor dieren. Of er wordt kunstsneeuw opgespoten dat los kan laten en ook weer giftig is. Dus dat maakt niet veel uit.”

Ook engelenhaar, linten en andere plastic slingers zijn gevaarlijk. Katten hebben vaak een intrinsieke drang om erop te kauwen. Als ze het binnenkrijgen kan dat desastreuze gevolgen hebben in de maag of de darmen. Ook chocoladekransjes in de boom maken het voor dieren nog aantrekkelijker om ermee aan de haal te gaan. “Maar chocola is giftig voor je huisdier.”

De Dierenbescherming adviseert huisdieren niet van het water van de kerstboom te laten drinken, geen eet- of drinkbakken onder de boom te plaatsen en geregeld losse naalden weg te vegen of te stofzuigen. “Daarmee voorkom je het grootste leed.”

Checken

De dieren zullen niet meteen doodgaan door het eten van dennennaalden of het drinken van water, maar ze kunnen er goed ziek van worden. Nagtegaal: “Een dennennaald die dwars in de keel blijft steken wil je ook niet meemaken, want dat wordt een spoedbezoek aan de dierenarts.”

Heb je het vermoeden dat je huisdier per ongeluk toch iets binnen heeft gekregen, neem dan contact op met je dierenarts. “Laat het dier checken voor alle veiligheid.”