Opgejaagd wild: deze foto's tonen hoe wreed de mens is FT

15u56

Bron: De Volkskrant 0 Patrick Brown Deze olifant blijft tot zijn dood geketend in een park in Nepal. Als straf, omdat hij vijf olifantendrijvers doodde.

Herinner u de wildlife-foto van het jaar: een zwarte neushoorn afgeslacht voor zijn hoorns. Meer beelden zijn niet nodig om te beseffen hoe erg de mens kan ingrijpen in de natuur. Of toch. Fotografen wereldwijd bundelen nu hun plaatjes. Als noodkreet. Het is niet langer vijf voor, maar vijf na twaalf. Elk jaar worden meer dieren uitgemoord en bejaagd. En allemaal omdat ze de mens moeten behagen: als decorstuk in een interieur - de opgezette neushoornpoten die dienen als krukjes. Of om te verwerken in een medicijn - de mensapen die verhandeld worden op de Chinese markt. Wat de beelden állemaal gemeen hebben: ze zetten aan het denken en grijpen naar de keel. Maar er zijn gelukkig ook helden. 'Photographers against wildlife crime' werft nu fondsen via crowdfundingssite Kickstarter en er komt een boek met hun werk. De opbrengst gaat - hoe kan het ook anders - naar de bescherming van wilde dieren. Een selectie.

Karl Ammann. Een kleine gorilla wordt te koop aangeboden op een markt in Kameroen.

Britta Jaschinck Neushoornhoeven om in het interieur te plaatsen.

Ole J Liodden Een ijsbeer op een schots in het poolgebied. Hij kan niet onmiddellijk ergens heen.

Brian Skerry Een voshaai gevangengenomen in Mexico om soep van te maken.

Jo-Arne McArthur Ook goed nieuws: deze gorilla kon worden gered en wordt door een verzorger naar een tehuis gevoerd.

EPA/Brent Stirton De Zuid-Afrikaanse fotograaf Brent Stirton mocht de prijs voor Wildlife Photograph of the Year in ontvangst nemen. Zijn foto werd gekozen uit 50.000 inzendingen. Op de afbeelding is een zwarte neushoorn te zien die is afgeslacht voor zijn hoorns.