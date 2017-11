Open Vld Limburg wil everzwijnenplan: "Boete voor jagers die er te weinig schieten" sam

Burgemeester Jan Dalemans (HE) van Hechtel-Eksel kreeg onlangs nog doodsbedreigingen nadat hij poseerde met geschoten everzwijnen. Dieren Open Vld Limburg wil dat het provinciebestuur samen met de Vlaamse overheid werk maakt van een Limburgs everzwijnenplan. In het plan moet vooral het voorkomen en vergoeden van schade door everzwijnen centraal staan, iets waarin de jagers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen volgens de liberalen. Als ze hun afschotplan niet halen, zouden ze een boete moeten krijgen.

Provincieraadsleden Frederick Vandeput en Marc Feytons van Open Vld willen jagers een afschotplan opleggen dat aangeeft hoeveel dieren jaarlijks mogen geschoten worden. "Indien een jager niet aan zijn minimum afschot geraakt, moeten ze via een boete bijdragen aan de schade die everzwijnen aanrichten in hun gebied", zeggen Vandeput en Feytons in Het Belang van Limburg.

Verkeersongevallen, omgewoelde tuinen, akkers en sportterreinen: de schade veroorzaakt door everzwijnen neemt toe, schrijft de krant. Wie geen omniumverzekering heeft, draait vaak zelf op voor de kosten. Het Agentschap Natuur en Bos heeft tot hiertoe nog geen enkele schadevergoeding uitbetaald, omdat het oorzakelijke verband en de verantwoordelijkheid onvoldoende kunnen worden aangetoond.