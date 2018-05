Opeens staat fietser oog in oog met kwade eland die kroost probeert te beschermen lg

23 mei 2018

16u32

Bron: AD.nl 0

Een nietsvermoedende fietser schrikt zich een hoedje wanneer hij plots oog in oog komt te staan met een flinke moeder eland. Het dier bestormde de fietser omdat haar kalfjes in de buurt waren en ze hen wou beschermen. Op de videobeelden is te zien hoe de man enkele ogenblikken blijft liggen om het dier niet op stang te jagen, maar uiteindelijk schiet een automobilist de fietser te hulp.