Op reis met je hond? 9 nuttige tips!

30 mei 2018

Olé congé… en je hond, die gaat deze keer lekker mee. Maar, ben je wel voorbereid op een reis met je viervoeter? Hondenwetenschapper Joke Monteny geeft je enkele nuttige tips om je reis zo vlekkeloos - en dat bedoelen we in zekere zin ook letterlijk – mogelijk te laten verlopen.

Voor je vertrekt…

1. Pas je reis aan

Misschien kijk jij erg uit naar die citytrip, maar bedenk dat je hond heel anders naar de wereld kijkt. Hij verlangt meer naar natuur en wandelen dan naar musea en drukte. Bestemmingen met extreem warme of koude temperaturen zijn ook geen goed idee. En voor wie met het vliegtuig reist, raden dierenorganisaties aan om een vlucht met je hond te beperken tot 8 à 9u. Weet ook dat elke luchtvaartmaatschappij andere regels en tarieven hanteert. Informeer je goed!

2. Naar de dierenarts

Zorg dat je hond in orde is met zijn vaccins én dat hij beschermt is tegen parasieten. Wacht niet te lang met je bezoek aan de dierenarts, sommige inentingen moet hij al enkele weken voor vertrek gekregen hebben. Een grondige check-up kan bovendien aantonen of je hond vlieg/reisfit is. Informeer je ook naar middeltjes tegen wagenziekte en check voor je vertrekt waar je in de buurt van je vakantiebestemming een dierenarts kan vinden. Better safe than sorry.

3. Wen-moment

Reist je hond in een reisbench of reistas? Neem de tijd om hem hieraan te laten wennen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een gordel in de auto.

Inpakken & wegwezen…

4. Pak zijn valies!

Dit moet mee:

• Paspoort (verplicht!)

• Gezondheidsboekje

• Voeding en snacks

• EHBO-kit (met o.a. een tekentang)

• Speeltjes

• Een extra leiband, harnasje

• Poepzakjes

• Een koelmat

• Water (op tijd verversen!)

5. Neem ook iets vertrouwd mee

Voor veel honden is een reis een behoorlijk stressy gebeurtenis, ver weg van hun vaste routine. Het helpt dan om spullen mee te hebben die vertrouwd zijn, zoals gekende voeding en een eigen dekentje. Een doekje of speeltje met een vertrouwde geur zal hem ook kalmeren wanneer hij alleen in de cargo of het baggageruim van het vliegtuig vertoeft.

6. Denk aan comfort & veiligheid

Ga je met de auto op reis en vervoer je de hond in de koffer? Zorg dan dat er geen valiezen tegen of op hem kunnen vallen én dat hij jou niet kan storen tijdens het rijden. Bedenk ook dat honden niet goed tegen warmte kunnen (dit geldt zeker voor rassen met een korte snuit) en pas dus de temperatuur in je auto aan. Stop onderweg voldoende, zodat hij zijn poten kan strekken, maar bedenk wel dat hij de omgeving niet kent.

Reis je met het vliegtuig? Laat je hond zo kort mogelijk voor vertrek uit , zodat hij voldoende energie is kwijtgeraakt. Heb je een overstap? Ga dan even wandelen met de hond, de meeste vliegvelden hebben namelijk een pet relief area.

Eénmaal aangekomen…

7. Blijf bij hem

Een nieuwe omgeving kan beangstigend zijn voor je hond. Laat hem die eerste dagen niet te lang alleen. En kies een gezellig slaapplekje voor hem uit.

8. Een nieuw medaillon

Noteer op een nieuw medaillon het adres en telefoonnummer van je verblijfplaats. Als je hond verloren loopt, dan kunnen zijn vinders jou snel lokaliseren.

9. Trek er samen op uit!

Quality time! Trek er samen op uit, wandel, sport en verken de buurt. Dwing hem niet tot dingen die hij niet leuk vindt. De ene hond is de andere niet. Zo zijn sommige honden waterratten, terwijl andere honden een plons maar niets vinden. Houd rekening met wat hij wil. Het is immers ook voor hem vakantie!

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.