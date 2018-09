Oostenrijkse boomkweker vliegt in cel nadat bijen van buurman sterven kv

26 september 2018

18u13

Bron: Belga 0 Dieren Een Oostenrijkse boomkweker moet bij wijze van uitzonderlijke straf effectief de cel in omdat hij met een insectenverdelger tientallen bijenkorven bij een buur had vernietigd.

De fruitkweker had zijn boomgaard met de krachtige insectenverdelger chloorpyrifos besproeid, toen zijn bomen nog in bloei stonden en talrijke bijen aantrokken. Maar dat is verboden, en een vijftigtal bijenkorven in de buurt ging teloor.

De rechtbank van Klagenfurt in het zuiden van de Alpenstaat achtte de man schuldig aan "doelbewuste aanslag tegen het milieu", met het argument dat de kweker zeer goed wist wat hij deed.

De 47-jarige kreeg twaalf maanden cel waarvan vier effectief. De straf moet volgens de rechtbank een "preventief" effect hebben.

De fruitkweker zegt in beroep te gaan.