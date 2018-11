Ook wilde dieren hebben plastic in uitwerpselen mvdb

Onderzoekers hebben microplastics ontdekt in de stoelgang van robben in het wild. Enkele weken geleden bleken ze ook al in menselijke stalen te zitten.

Het team van de Universiteit van Georgia deed onderzoek naar plastic in de uitwerpselen van 51 Zuid-Amerikaanse zeeberen, een robbensoort die voorkomt in het zuidwesten van Chili. Elk staal werd opgelost in het laboratorium waardoor enkel de niet-organische, plastic deeltjes overbleven.

En dat waren er heel wat: 67 procent van de stoelgangstalen bleek een groot aantal microvezels te bevatten. Dergelijke concentraties waren tot nog toe enkel gevonden bij dieren die door de mens zijn gekweekt in gevangenschap.

Bedreiging

“Het is geen geheim dat plasticvervuiling een belangrijke bedreiging vormt voor mariene ecosystemen, maar we beginnen nu pas te begrijpen hoe wijdverspreid het probleem is”, zegt Mauricio Seguel, hoofdauteur van de studie in het vakblad Marine Pollution Bulletin. “Deze deeltjes zijn niet met het blote oog te zien. We willen begrijpen welke factoren hun verspreiding in de hand werken en wat dit betekent voor de dieren in de zuidelijke hemisfeer.”

Er is onduidelijkheid over de schade die de partikels kunnen toebrengen aan de gezondheid van mens en dier, maar zorgwekkend is dat ze een breed scala aan schadelijke stoffen aan zich kunnen binden.

De wetenschappers vermoeden dat de microvezels via oceaanstromingen in de regio terecht zijn gekomen, voor ze door plankton zijn opgegeten en zo via de hele voedselketen in zeehonden terechtkwamen. Er is voorlopig nog geen bewijs dat ze een schadelijke gevolgen hebben voor de dieren, maar sommige studies wijzen wel op schadelijke effecten in vissen.

Goede monitor

Het team merkt op dat de methode een goede graadmeter kan zijn voor de blootstelling van wildleven aan plasticvervuiling. De dieren worden niet gestoord en noch het dier, noch de onderzoeker komt in gevaar.

“Het is nog niet te laat om onze oceanen te genezen”, zegt Kelly Diehl van de Morris Animal Foundation, die meewerkte aan de studie. “Maar een van de eerste stappen die we moeten nemen, is meten in welke mate we de ecosystemen beschadigd hebben. Studies zoals deze kunnen ons helpen om die antwoorden te vinden, zodat we betere keuzes kunnen maken voor de gezondheid van ons zeeleven.”

Mens

Het onderzoek volgt amper enkele weken na gelijkaardige resultaten bij menselijke ontlasting. Oostenrijkse onderzoekers ontdekten microplastics in alle menselijke stalen die ze onderzochten.

Uit het dagboek dat de proefpersonen hadden bijgehouden, blijkt dat ze in de dagen voor de staalname blootgesteld waren aan plastic verpakkingen en drinkflessen. Bij de acht waren geen vegetariërs en zes onder hen aten vis.