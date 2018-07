Ook voor hen is het warm: dieren in zoo genieten van eten in ijsblokken

Lore Michiels

04 juli 2018

11u22

Bron: VTM Nieuws 0

Ook dieren hebben last van de hitte. Daar hebben ze in de dierentuin van Parijs een oplossing voor gevonden. De dieren krijgen hun lievelingskost in ijsblokken voorgeschoteld. Ook sproeiers en verstuivers zorgen voor afkoeling. Dieren die van nature wel tegen de warmte kunnen, zoals giraffen of leeuwen, hebben genoeg aan wat schaduw. Voor andere dieren is en frisse duik in het water erg welkom.