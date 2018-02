Ook voor een kat doen ze alles: brandweermannen reanimeren huisdier na zware brand lg

27 februari 2018

11u12 0 Dieren Een vrouw en haar geliefde kat konden op tijd gered worden uit een hevig brandende appartement in de Russische stad Volgograd. Levenloos ligt de kat in de armen van de brandweerman, die het huisdier vond aan de trap van de flat. Het beestje is bevangen door de rook en ademt nauwelijks, maar de brandweermannen doen er alles aan om de kat gezond en wel met haar baasje te herenigen.

Het verdriet bij de eigenares is groot. Ze huilt en schreeuwt omdat haar huisdier zwak en uitgedoofd blijft liggen. De brandweermannen porren en schudden, maar de kat geeft geen teken van leven. De zuurstoftank wordt meteen opengedraaid terwijl de brandweermannen de borst blijven masseren. De eigenares lijkt - aan haar hysterische reactie te zien - de moed bijna op te geven. De opluchting is dan ook groot wanneer haar kat plots weer ademt. Het diertje wordt stevig geknuffeld en gekust wanneer hij levend en wel in de armen van zijn eigenares ligt.

Lees ook: Vrouw redt hond uit ijskoud water nadat die door het ijs zakt