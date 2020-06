Ook steppearend gespot in ons land: “2020 nu al historisch jaar voor zeldzame roofvogels in België” HAA

02 juni 2020

13u14

Bron: Natuurpunt 0 Dieren West-Vlaamse vogelaars hebben op 21 mei een jonge steppearend zien overvliegen boven Dranouter en in de buurt van Brugge. Het gaat om een unieke waarneming, want het is nog maar de vierde keer dat de indrukwekkende roofvogel in ons land wordt gespot, deelt Natuurpunt mee op haar website.

De steppearend werd diezelfde dag ook opgemerkt in de Nederlandse provincie Zeeland, waar het dier de nacht doorbracht op een akker vlak bij het Veerse Meer.



Er vonden in ons land tot op heden nog maar vier waarnemingen van de soort plaats: in 1998, 2007 en 2016. De steppearend die op 21 mei kon gefotografeerd worden vanuit een woning in Sint-Andries nabij Brugge, vertoonde geen tekenen van gevangenschap. De roofvogel kwam vorig jaar allicht ter wereld, zo blijkt uit foto’s van zijn verenkleed die bestudeerd werden.

Historisch jaar

De steppearend is een trekvogel die broedt in Oost-Europa tot Noord-China en ‘s winters in Afrika en Zuid-Azië verblijft. Het dier is pas volwassen na vier jaar en komt zeer zelden voor in West-Europa. De vleugels van de arend kunnen een spanwijdte tot bijna twee meter halen. Een opvallend kenmerk van de roofvogel is de lichtgrijze band op zijn slag- en staartpennen.



2020 is nu al een historisch jaar voor zeldzame roofvogels in België, meldt Natuurpunt nog. Op 12 april werd boven het West-Vlaamse Heule ook al een keizerarend waargenomen. Een primeur, want nooit eerder liet deze vogel zich zien in ons land.

Mogelijke oorzaken

Het is onduidelijk waarom zoveel zeldzame roofvogels dit voorjaar afdwalen naar onze contreien. Een mogelijke oorzaak zou de betere bescherming van sommige soorten kunnen zijn. Maar ook de langdurige noordoostelijke wind met veel thermiek zou aan de basis kunnen liggen. Door de lockdown turen vogelaars bovendien elk apart en verspreid over het hele land naar de hemel, in plaats van samengetroept op een plaats, waardoor de kans op opmerkelijke waarnemingen zeker toeneemt, besluit Natuurpunt.