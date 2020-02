Ook koeien worstelen zich doorheen de puberteit AW

12 februari 2020

12u39

Bron: The Guardian 0 Dieren Niet alleen tieners moeten de puberteit zien te overleven, ook koeien gaan door een soortgelijke fase, stemmingswisselingen en emotionele driftbuien incluis. Dat besluiten wetenschappers aan de University of British Colombia in Canada, na een recent onderzoek.

Terwijl de ene koe erg verlegen wordt tijdens de puberteit, gedraagt de andere koe zich bijzonder extravert. De ene koe is dapper, de andere reageert op alles ongeïnteresseerd. Herkenbaar? “Onze studie identificeerde een periode van inconsistentie in persoonlijkheidskenmerken gedurende de puberteit”, besluit Nina Von Keyserlingk, professor in dierenwelzijn en een van de onderzoekers. Koeien worstelen met andere woorden ook met de puberteit, net voordat ze volwassen zijn.

Om tot die bevindingen te komen, ging het onderzoeksteam van de University of British Colombia aan de slag met enkele melkkoeien van een nabijgelegen boerderij. Zo werden er kalveren van één maand, drie maanden, een jaar en tweeënhalf jaar oud in een grote arena geplaatst waar ze makkelijk geobserveerd konden worden. In die arena werden allerlei bekende en onbekende objecten geplaatst om te kijken hoe de jonge koeien daarop reageren. Daarbij polsten de onderzoekers ook hoe de koeien zich gedroegen bij onbekende personen.

Vervolgens werden de koeien gerangschikt op basis van twee criteria: hun dapperheid en enthousiasme. Wat bleek? De kalveren die ongeveer een jaar oud waren - en zodus net niet volwassen zijn – gedroegen zich bijzonder onvoorspelbaar. Dat schrijven de onderzoekers in het vaktijdschrift Royal Open Science.

Stress vermijden

De wetenschappers hopen dat hun bevindingen de gezondheid van de dieren kan bevorderen en leidt tot betere landbouwtechnieken. Zo toonden eerdere studies al aan dat koeien die stress hebben, minder eten, een zwakker immuunsysteem hebben en langzamer groeien waardoor ze uiteindelijk ook minder melk produceren.

“Idealiter worden de managementpraktijken in de toekomst afgestemd op elke koe afzonderlijk, in plaats van op de kudde. Op die manier krijgen alle kalveren en koeien de kans om op de boerderij te gedijen en hun volledige productieve potentieel te bereiken”, aldus de onderzoekers. Dat zou dus betekenen dat er ook rekening wordt gehouden met de puberteit van koeien.