Ook koeien hebben moederinstinct: koe loopt achter haar kalfjes terwijl ze worden weggevoerd avh

11u20 0 videostill Een koe loopt achter haar kalfjes terwijl ze worden weggevoerd. Dieren Deze beelden van een koe die achter een aanhangwagen met haar kalfjes loopt, gaan de wereld rond. Dierenrechtenorganisatie Safe zette de video online om mensen erop te wijzen dat ook koeien veel liefde voelen voor hun kalfjes.

Terwijl een terreinwagen haar kalfjes wegvoert, rent een koe achter haar kroost. Het tafereel werd gefilmd in Nieuw-Zeeland, maar ze beroeren veel dierenvrienden over de hele wereld. Dierenrechtenorganisatie Safe (Save Animals From Exploitation) zette de video online en klaagt de zuivelindustrie aan. “Het filmpje toont hoe sterk de band is tussen koe en kalf, een band die vaak wordt gebroken door de zuivelindustrie”, schrijft de organisatie op Facebook.

Meelokken

In het filmpje zien we hoe boeren de moeder meelokken naar een andere stal. De terreinwagen rijdt traag genoeg, zodat de moeder de kalfjes kan volgen tot aan de nieuwe stal. Op Facebook schrijft Safe dat de kalfjes nadien even verbleven in een aparte stal, maar dat ze daarna verdwenen.

Gangbare praktijk

Volgens Safe reageren koeien op dezelfde manier als mensen wanneer ze worden gescheiden van hun kinderen. Toch is het in de zuivelindustrie een gangbare praktijk om moeder en kalf te scheiden om zo het risico op overdraagbare ziektes te verlagen. Net omdat het zo’n traumatische ervaring is voor kalf en koe, worden ze zo snel mogelijk na de geboorte van elkaar gescheiden, vaak zelfs al na 12 uur.