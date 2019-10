Ook in Nederland drie wolven spoorloos verdwenen ADN

01 oktober 2019

17u59

Drie wolven die een poos in Nederland rondliepen, zijn spoorloos verdwenen. De Nederlandse Zoogdiervereniging sluit niet uit dat de dieren zijn doodgeschoten door stropers, aldus een woordvoerder vandaag. Gisteren raakte bekend dat de Belgische wolvin Naya waarschijnlijk ook moedwillig is gedood

De genetische data van wolven worden in heel West-Europa bijgehouden en gedeeld. Als een wolf sporen achterlaat of ergens dood wordt gevonden, is die informatie tot in Tsjechië en Polen bekend. De drie vermiste wolven GW849f, GW953m en GW955m zijn kwijt sinds ze Nederland bereikten.

Van de Duitse wolf GW955m werd vorig jaar een filmpje gemaakt toen het dier de snelweg A28 bij Putten overstak. Sindsdien ontbreekt elk spoor van deze wolf. GW953m viel tussen maart en mei 2018 schapen aan in Overijssel en Drenthe en is daarna verdwenen.



Het zou kunnen dat de wolven zijn verdronken bij het oversteken van een rivier, hoewel de zeer sterke dieren dat gewoonlijk best kunnen, aldus de Zoogdiervereniging. Er zijn geen concrete bewijzen dat de wolven in handen van stropers zijn gevallen.