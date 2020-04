Ook flamingo’s maken vrienden (en vermijden bewust soortgenoten) Martijn Peters

Joey, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe en Ross - de personages uit 'Friends' - hadden even goed de namen kunnen zijn van zes... flamingo's. Wetenschappers hebben ontdekt dat de vogels jarenlange vriendschappen met elkaar sluiten. De studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Behavioral Processes, toont ook aan dat er soortgenoten zijn die ze bewust zullen proberen te vermijden of waar ze zelfs mee zullen vechten. Flamingo's lijken dus meer op mensen dan we zelf zouden verwachten.

De wetenschappers van de universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk bestudeerde maar liefst vijf jaar lang vier soorten flamingo’s in een natuurreservaat. Zowel bij de Caribische, Chileense, Andes en de kleine flamingo vonden ze complexe sociale banden.

Zo observeerden ze relaties zoals het ‘gehuwde’ paar, maar ook vriendschappen van hetzelfde geslacht. Dat laatste toont aan dat het verlangen om samen ‘rond te hangen’ niet puur gebaseerd is op de wens om te paren. En hoe groter de groep van flamingo’s was, hoe groter het aantal sociale relaties en ommegang met elkaar.

Complexe maatschappijen

“Onze resultaten tonen aan dat flamingomaatschappijen complex zijn. Ze zijn gevormd uit langdurige vriendschappen in plaats van losse, willekeurige verbindingen”, zegt Dr. Paul Rose van de Universiteit van Exeter. “Het lijkt erop dat flamingo’s - net als mensen - om verschillende redenen sociale banden vormen, en het feit dat ze zo lang meegaan, suggereert dat ze belangrijk zijn om in het wild te overleven. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden als we bijvoorbeeld vogels uit één dierentuin verplaatsen naar een andere.”

Waarom de vogels deze relaties met elkaar aangaan, is niet duidelijk. Er was volgens het onderzoek alleszins geen link met hun gezondheid.