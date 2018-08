Ook een dinosaurus moet soms in bad, maar begin daar maar eens aan ADN

14 augustus 2018

20u22

Bron: Belga 0 Dieren Als het van het bestuur van het natuurkundemuseum in New York afhangt, moeten ook dinosaurussen zich al eens wassen. Het daar tentoongestelde skelet van de grootste bekende dinosaurus ter wereld is er vandaag voor het eerst gepoetst. Simpel was dat evenwel niet.

Trenton Duerksen, die in het museum verantwoordelijk is voor de exposities, rukte in overall aan met een hoogtewerker om het afgietsel van de 37 meter lange sauriër schoon te maken. Bot na bot was het een hele klus voor Duerksen, die ook eens per jaar de populaire replica poetst van een blauwe vinvis die aan het plafond van het Museum of Natural History (AMNH) hangt.

De dinosaurus is sinds januari 2016 in het AMNH te zien is en werd tijdelijk 'titanosaurus' gedoopt. In augustus 2017 kreeg het dier ook een wetenschappelijke naam en is sindsdien als Patagotitan mayorum bekend. Hij zou 70 ton hebben gewogen en daarmee ongeveer evenveel als een volle Boeing 737.





De dinosaurus leefde volgens wetenschappers rond de 100 miljoen jaar geleden in het huidige Patagonië in het zuiden van Argentinië. Het dier, waarvan een boer in 2013 botten had ontdekt, is naar de regio genoemd.