Onvindbare vis "grote modderkruiper" duikt op bij ruimen van gracht in Kuringen bvb

05 juli 2018

17u52

Bron: Belga 0 Dieren Bij het ruimen van een gracht nabij de Abdij van Herkenrode in Kuringen, een deelgemeente van Hasselt, heeft een aannemer enkele grote modderkruipers opgebaggerd. De mysterieuze vissen zijn al jaren, op enkele sporadische keren na, niet meer waargenomen, in die mate zelfs dat ze in de Europese Habitatrichtlijn zijn opgenomen als bedreigde soort. Dat meldt het het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

"Het is een soort die in de modder kruipt en die met klassieke visserijtechnieken moeilijk te vangen is", zegt Claude Belpaire van het INBO, die de vangst als zéér groot nieuws omschrijft voor de natuurliefhebbers. "Omdat de soort zo zelden wordt gezien, is er ook weinig informatie over. We weten eigenlijk niet hoeveel exemplaren er waar nog zitten."

Bedreigde soort

De grote modderkruiper is daarom opgenomen in de Habitatrichtlijn, die in 1994 van kracht werd en die zich richt op het beschermen van soorten en hun natuurlijke habitats. De grachten en sloten waar de dieren zich graag ophouden, zijn de voorbije decennia in grote mate vervuild geraakt door pesticiden en overbemesting, waardoor de soort onder druk kwam.

De grote modderkruiper is ook bekend onder de naam "weeraal": de vissen hebben iets weg van palingen, en vroeger werden hen ook "weervoorspellende" kwaliteiten toegeschreven omdat ze pas actief werden als er onweer in de lucht hing.

"Palingen met strepen"

De dieren in Kuringen werden opgebaggerd met het slijk bij het ruimen van een gracht nabij de Abdij van Herkenrode, een voormalig Cisterciënzerinnenklooster dat gelegen is op de zuidelijke Demeroever. De alerte aannemer maakte gewag van "palingen met strepen".

"In 2003 hadden we weet van één grote populatie in het natuurgebied 't Goorken in Arendonk, met meer dan 700 waargenomen exemplaren", zegt Belpaire. "Sindsdien waren er zo goed als geen grote modderkruipers meer waargenomen. We zijn gisteren in Herkenrode geweest om te checken of het al dan niet over een grote populatie gaat. Over een lengte van 200 meter gracht hebben we met elektrovisserij niet minder dan 25 exemplaren geteld. Nu gaan we kijken of de genetische variatie groot genoeg is om de dieren in te zetten in een kweek- en uitzetprogramma."