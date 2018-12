Ontsnapte leeuw doodgeschoten in Amerikaanse dierentuin nadat hij medewerker doodt kg

30 december 2018

23u20

Bron: NBC News 0 Dieren In een non-profit dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina is een leeuw erin geslaagd te ontsnappen uit zijn kooi en een medewerker te doden. Het dier werd kort na de aanval zelf doodgeschoten, meldt NBC News.

De leeuw verbleef in het Conservators Center in Burlington, een reservaat met ongeveer tachtig wilde dieren. Rond 11.30 uur werden meerdere leeuwen tijdelijk overgeplaatst tijdens een schoonmaakbeurt van hun permanente verblijf. Een routineklusje voor de “ervaren medewerkers”, liet het Conservators Center weten, maar toch liep het mis.



Eén van de leeuwen slaagde erin te ontsnappen en zich te begeven naar het verblijf waar de schoonmakers aan de slag waren. Daar viel hij “snel” aan en kon hij één persoon dodelijk verwonden. Meteen daarna werd de leeuw neergeschoten, zodat hulpverleners tot bij het slachtoffer konden komen.



Het is onduidelijk hoe het dier de kooi kon verlaten. De dierentuin is tijdelijk gesloten en zegt in een statement aan NBC News “diep bedroefd [te zijn] door het verlies van een mensenleven”.

