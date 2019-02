Ontsnapte hond neemt op eigen houtje de trein naar Utrecht Centraal kg

13 februari 2019

15u33

Bron: ANP 0 Dieren Een van huis weggelopen hond heeft op eigen houtje een treinreis gemaakt in Nederland. Het dier kon op een onbewaakt moment thuis ontsnappen, liep naar het treinstation, en stapte daar op een wachtende trein. Hij werd aan de volgende halte weer opgevangen.

De hond liep vorige vrijdag los op een perron in Utrecht Centraal, zo maakt de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS bekend. Enkele medewerkers konden het beestje al snel vangen. “Nadat wij de hond voorzichtig hadden benaderd konden we hem met een broeksriem aanlijnen”, klinkt het in een bericht op Facebook.



Een reiziger vertelde het personeel daarna dat de hond op station ‘Utrecht Leidsche Rijn’ in de trein was gestapt, één halte verderop. Het ritje duurde hoogstens vijf minuutjes.



Het NS-personeel gaf de informatie door aan medewerkers van de dierenambulance. Zij wisten het adres van het dier te achterhalen, zodat hond en baas snel herenigd konden worden. Het baasje kon nog bevestigen dat de hond even daarvoor thuis wegglipte en naar het station liep.

Bekijk ook: