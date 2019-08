Ontslagen Schotse (18) begint petitie voor rouwverlof bij overlijden huisdier Priscilla van Agteren

16 augustus 2019

Bron: AD.nl 4 Dieren Toen de hond van Emma McNulty overleed, was ze zo van streek dat ze zich afmeldde voor werk. Haar werkgever toonde zich weinig begripvol en ontsloeg haar. De Schotse begon vervolgens een petitie voor het instellen van rouwverlof bij de dood van een huisdier. De petitie is inmiddels al meer dan 9.000 keer ondertekend.

Studente McNulty had tot voor kort een bijbaantje bij een broodjeszaak in Glasgow. Toen haar hondje Millie overleed, greep haar dat diep aan. De terriër was een gewaardeerd lid van het gezin. “Millie was 14 en ik ben 18, dus ik kan me niet herinneren dat ze geen deel uitmaakte van mijn leven’’, verklaart ze aan BBC News. “We deden alles samen. We hadden een enorm hechte band en ze was mijn beste maatje.’’



Na Millie's overlijden kon McNulty het niet opbrengen de volgende dag naar haar werk te gaan. “Ik liet mijn manager weten dat ik niet kon komen werken omdat ik te erg van streek was en me er lichamelijk ziek door voelde’’, schrijft ze op Change.org, waar ze haar petitie plaatste.

Vervelende berichtjes

Haar manager bleek echter allesbehalve begripvol. “Ik kreeg meerdere vervelende berichtjes terug waarin me werd verteld dat ik mijn dienst moest draaien omdat er geen rouwverlof werd toegekend voor huisdieren.’’



McNulty besloot toch thuis te blijven. Tot haar grote ontzetting werd ze vervolgens ontslagen omdat ze niet op was komen dagen. “Walgelijk hoe een of ander bedrijf het normaal vindt iemand op deze wijze te behandelen. Een huisdier is net zo belangrijk als een menselijk familielid. Het wordt tijd dat bedrijven dit onderkennen en mensen de tijd geven om te rouwen zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze hun baan er misschien door verliezen.’’



(Lees verder onder de foto)

9.000 handtekeningen

McNulty's petitie voor rouwverlof na het overlijden van een huisdier vindt online veel bijval. In vier dagen tijd heeft ze al meer dan 9.000 handtekeningen binnen, en de teller loopt nog. Tientallen ondertekenaars uiten daarbij hun steun aan de Schotse en vertellen in berichten hoe belangrijk hun huisdieren voor hen zijn. Sommigen zeggen eenzelfde soort reactie gekregen te hebben op hun werk als McNulty, zoals bijvoorbeeld ondertekenaar Haley Gill uit Liverpool. “Toen mijn hond overleed was ik heel erg van streek maar de reactie die ik kreeg was dat het maar een hond is. Nou, dat is het niet. Het is een deel van je leven en van je familie.’’