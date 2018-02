Ontroerende beelden: dierenorganisatie redt achtergelaten hond uit waterput in Dinant TTR

19 februari 2018

18u06

Bron: Facebook 0 Dieren Het zag er niet goed uit voor een hond die in een waterput zat in het natuurreservaat Devant Bouvignes, vlak bij een camping in Dinant. Op de beelden is te zien hoe enkele medewerkers van de dierenorganisatie vzw Sans Famille het arme dier te hulp schoten. “We hebben al veel gezien en meegemaakt. Maar dit bezorgt ook ons koude rillingen”, zegt een medewerker van de organisatie.

Volgens vzw Sans Famille is het duidelijk dat de hond met opzet in de waterput werd gegooid. De put was immers afgesloten met een rotsblok zodat het dier onmogelijk kon ontsnappen. Hoelang het beestje daar vastzat, is onduidelijk. Het dier, dat half in het water lag, was alleszins onderkoeld.

“De hond had geen schijn van kans”, aldus een medewerker van vzw Sans Famille die opgelucht is dat een voorbijganger het arme dier hoorde janken en de politie verwittigde. Het verhaal liep gelukkig goed af: de hond - die intussen de naam Mozes kreeg - is momenteel in goede handen bij vzw Sans Famille.