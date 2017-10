Ontroerend: terminaal zieke man (66) neemt afscheid van zijn geliefde paard aja

15u51

Bron: Metro.co.uk, SWNS.com 0 Twitter/SWNS.com Dieren De 66-jarige paardenliefhebber Ron Smith uit Burton upon Trent, in het Engelse graafschap Staffordshire heeft een ongeneeslijke vorm van kanker. De gepensioneerde monteur verblijft momenteel in een St Giles Hospice, waar hij zijn laatste dagen doorbrengt. Daardoor kon Ron voor een lange tijd zijn geliefde paard Jay niet meer zien. Tot zijn verzorgers besloten om hem te verrassen.

Al vier jaar lang is de Britse Ron de trotse eigenaar van het vijftienjarige paard Jay. Zijn fascinatie voor paarden en paardrijden begon op twintigjarige leeftijd in Texas. "Vier jaar geleden kreeg hij Jay en hij heeft een zestal keer met hem gereden. Ze hebben echt een hele nauwe band", vertelt zijn zus Sandra Bull. "Jay snuffelt aan Ron zijn haar en handen, vooral als er wortels in de buurt zijn", vertelt ze al lachend.

Dying Man Granted Final Wish To See His Beloved Horse One Last Time - https://t.co/iOWH7sAxf9 pic.twitter.com/cxcU8O8eBh SWNS.com(@ SWNS) link

Toen de gepensioneerde monteur kanker kreeg, ging hij naar het St Giles Hospice in de Engelse stad Lichfield. "Ron miste Jay verschrikkelijk hard", vertelt zijn zus Sandra.



De medewerkers besloten om Ron te verrassen. "Hier bij St Giles praten we geregeld over wat nu echt belangrijk is voor onze patiënten", vertelt directrice Katie Taroni. "Het is duidelijk dat familie heel belangrijk is voor onze mensen maar ook huisdieren horen daarbij. Regelmatig verwelkomen we dan ook honden maar volgens mij is het de eerste keer dat er een paard op bezoek kwam", aldus de directrice.



De verzorgers lieten ook nog weten dat ze het geweldig vonden om Ron zijn laatste wens te laten uitkomen.