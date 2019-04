Ontroerend: hond begraaft achtergelaten kitten in tuin DVDE

09 april 2019

09u51

Bron: KameraOne 17

Ontroerende beelden uit de Filipijnen. Daar heeft de 10 jaar oude hond Brownie een kitten begraven die hij dood op de stoep voor zijn huis vond. Met zijn poten graaft de hond een put, waarna hij er de dode kat in legt. Brownie was vroeger een zwerfhond. Volgens zijn baasje is hij daarom zo begaan met andere dieren.