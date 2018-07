Ontroerend: blinde olifant geniet met volle teugen van pianoconcert speciaal voor haar kg

Op zijn vijftigste verjaardag sleurde de Brit Paul Barton zijn piano bovenop een berg in het olifantenreservaat Elephant World in Thailand. De twintigtal olifanten die er verblijven, zijn er op 'pensioen' nadat ze hun leven lang hard hebben gewerkt. Paul trakteert de beesten nu af en toe op een streepje live pianomuziek. En daar genieten ze duidelijk met volle teugen van.

Paul verhuisde twintig jaar geleden naar Thailand, en kwam in contact met het olifantenreservaat door zijn vrouw, een dierenactiviste. Eerder had de pianist al enkele jaren gewerkt met blinde kinderen, waarbij hij merkte hoe belangrijk muziek kon zijn voor de kinderen. “En dat wou ik uitproberen met blinde olifanten”, legde hij uit aan Britse media.

Daarom besloot hij om met zijn piano rond te trekken in het reservaat om af en toe een privéconcert te geven voor de olifanten. Zo speelde Paul ook voor Luam Duan, een rustige, oude olifant die volledig blind is in beide ogen. Dertig jaar lang werkte ze om omgehakte bomen en mensen te vervoeren, voor ze uiteindelijk naar het reservaat werd gebracht. De muziek heeft een kalmerend effect op haar, zo legt Barton uit. In de video is te zien hoe de olifant blijft stilstaan om te luisteren en haar kop traag heen en weer zwaait.

"Er is een speciale band tussen jou en de olifant", verklaarde Barton in een eerder interview. "Je communiceert met ze in een andere taal. Die taal is noch van ons, noch van hen. Er zit iets onmetelijk prachtig in een stukje Beethoven dat me verbindt met de olifant, en dat gevoel is onvoorstelbaar."