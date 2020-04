Ontmoet Olaf, ’s werelds eerste met uitsterven bedreigde pad die dankzij IVF geboren werd AW

23 april 2020

16u33

Ontmoet Olaf, een klein wetenschappelijk wondertje en 's werelds eerste Puerto Ricaanse pad die ter wereld kwam met behulp van een in-vitrofertilisatie (IVF).

De jonge pad Olaf kan van geluk spreken dat hij geboren is. Hij is het product van een eitje van een vrouwtjespad die in gevangenschap leefde en het (bevroren) sperma van een mannelijke pad in Puerto Rico. Bovendien waren de ouders van Olaf al dood toen hij ‘geschapen’ werd via IVF. Om die (trieste) reden mag de pad zich ’s werelds eerste bedreigde amfibie noemen die voortkomt uit bevroren sperma.

41 procent van de amfibieën bedreigd

“Omdat we de genetische lijn konden herstellen, waren we in staat tot het creëren van nakomelingen uit dode ouders”, aldus Andy Kouba, ecoloog aan de Mississippi State University. “Een opwindende primeur”, aldus de ecoloog.



Belangrijk want de Puerta Ricaanse (kuif)pad is ernstig bedreigd, en hij is niet alleen: volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) zijn zowat 41 procent van de amfibieën wereldwijd met uitsterven bedreigd. Het verlies van hun habitat, de klimaatverandering en schimmelziektes zijn daarbij de grootste boosdoeners.

Bevroren dierentuinen

Daarom zijn bevroren dierentuinen - waar sperma en eicellen van verschillende diersoorten bevroren worden - zo belangrijk. Het is immers dankzij zo’n zogeheten ‘bevroren dierentuin’ dat Olaf leeft. Wetenschappers trachten reeds sinds 1970 sperma en eicellen samen te brengen, buiten het lichaam van dieren: in reageerbuisjes zeg maar.



Geen voor de hand liggende ambitie, en al zeker niet bij amfibieën: het succespercentage van IVF ligt veel hoger bij zoogdieren dan bij reptielen en amfibieën. Het sperma is vrij eenvoudig te bevriezen, maar de eicellen van amfibieën zijn dat niet, verduidelijkt ecoloog Kouba. “De eicellen zijn veel groter dan het sperma. Binnenin de eicel zit ook water. Water dat bevriest vormt ijskristallen die op hun beurt de eicel kunnen scheuren.”

En toch vormen zulke bevroren dierentuinen een belangrijk sprankeltje hoop voor de toekomst van uitstervende amfibieën. “We kunnen misschien wel tienduizenden amfibieën creëren en herintroduceren in de natuur”, meent Kouba. “Daardoor zou een soort kunnen terugkeren naar een gezonde populatie.” Mogelijk zelfs met ziekteresistente genen.