Ontmoet Kurt: ’s werelds eerste gekloonde (en met uitsterven bedreigde) przewalskipaard AW

07 september 2020

11u00

Bron: Science Alert 0 Dieren Kurt werd geboren op 6 augustus 2020: een datum die de geschiedenisboeken ingaat, want het is de dag dat ’s werelds eerste gekloonde przewalskipaard ter wereld kwam. Przewalskipaarden zijn met uitsterven bedreigd, wat van de kleine Kurt een hoopgevend experiment maakt.

Przewalskipaarden zijn al een tijdje met uitsterven bedreigd en werden sinds 1960 ook niet meer in het wild gezien. De wilde exemplaren werden voor het laatst omstreeks 1960 in Mongolië gezien. Maar Kurt biedt hoop voor zijn soort: hij werd gekloond met genetisch materiaal dat veertig jaar geconserveerd werd. “Dit veulen zal één van de belangrijkste genetische individuen van zijn soort zijn”, aldus zoöloog Bob Wiese van San Diego Zoo Global.

Eén van Kurts belangrijkste eigenschappen is dat hij genetische variatie zal introduceren bij de przewalskipaarden. De stamboom van alle nu levende przewalskipaarden is gebaseerd op een beginaantal van dertien dieren waardoor inteelt meer de regel dan de uitzondering is. “We hebben goede hoop dat Kurt de genetische variatie zal terugbrengen, wat belangrijk is voor de toekomst van de przewalskipaarden”, besluit Wiese.



Het gekloonde veulen verblijft nu nog bij zijn surrogaatmoeder, maar zal later worden verplaatst naar het San Diego Zoo Safari Park, waar hij geïntroduceerd zal worden in de kudde przewalskipaarden.