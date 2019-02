Ontdekte mensenhaai op sterk water in verlaten dierenpark krijgt nieuwe thuis bvb

22 februari 2019

14u15

Bron: Daily Mail 0 Dieren De grote witte haai van twee ton die in een verlaten dierenpark werd achtergelaten, heeft een nieuwe thuis gevonden. De mensenhaai, Rosie genoemd, op sterk water werd eind vorig jaar door Luke McPherson gevonden in het Wildlife Wonderland Park in Bass, op anderhalf uur rijden van de Australische stad Melbourne.

Luke McPherson, die de opgezette haai in een tank met formaldehyde vond, zette de video van zijn onwaarschijnlijke ontdekking op YouTube. De video werd al snel meer dan elf miljoen keer bekeken. Daardoor werd de publieke belangstelling voor Rosie opnieuw opgewekt. Meer en meer mensen probeerden het verlaten dierenpark te betreden om een glimp op te vangen van de grote mensenhaai.

Vandalen

Sommigen begonnen de tank waarin de haai zat te vernielen. Vandalen sleurden het dak van de tank en lieten het glas barsten, waardoor er schadelijke gassen uit het aquarium ontsnapten. Ze gooiden er ook een defect tv-toestel in. Anderen riepen op om de haai in veiligheid te brengen, zodat die niet op het stort zou belanden.



Enkele maanden na de ontdekking werd het opgezette dier gered door Crystal World and Prehistoric Journeys in de Australische staat Victoria. Dat verzamelt tal van geologische exemplaren om dat nadien te kunnen leveren aan musea en tentoonstellingen. Al zal het echter niet gemakkelijk zijn om Rosie, die in 1998 in vissersnetten aan de Zuid-Australische kust stierf, volledig te herstellen.

Shane McAlister, een werknemer van Crystal World and Prehistoric Journeys, bevestigde dat vandalen de glazen kooi serieus toegetakeld hebben. Hij hoopt de tank volledig te kunnen herstellen. “Toen we beslisten om Rosie over te brengen, moest ik in het verlaten dierenpark patrouilleren zodat de tank niet verder vernield kon worden”, aldus de man.

“Rosie is veilig”

Op dit moment moeten ze zich geen zorgen meer maken: Rosie is veilig. “Ik ben enorm trots dat we haar hebben kunnen overbrengen en dat we haar proberen te herstellen om opnieuw tentoon te kunnen stellen aan het publiek”, vertelt Shane. “Zelf heeft ze de reis goed overleefd.”

Trent Hooper, de oprichter van de Save Rosie the Shark Facebookpagina, zei dat als Crystal World and Prehistoric Journeys de haai niet gered had, dat ze volledig vernietigd zou zijn geweest. “Het had niet langer mogen duren. Anders zou er niet meer veel van over zijn gebleven”, vertelt hij.

“Het is een heel vermoeiende week geweest, maar we zijn enorm blij dat Crystal World and Prehistoric Journeys voor haar redding heeft kunnen zorgen”, besluit hij.