Ontdekt: jonge haaien eten trekkende mussen en spreeuwen

22 mei 2019

12u01 3 Dieren Dolfijnen, zeeschildpadden en zelfs autobanden eten ze: tijgerhaaien worden ‘de vuilnisbakken van de zee’ genoemd. Maar vooraleer ze hun volwassen lengte van drie meter bereiken, eten tijgerhaaien zangvogels die voornamelijk op het land leven. Dat hebben wetenschappers recent ontdekt.

Vorsers ontdekten dat deze tijgerhaaien zangvogels vangen die worstelen om de migratie over de Golf van Mexico te maken. Jaarlijks gebruiken miljoenen vogels deze migratiecorridor om in de lente broedgebieden in Noord-Amerika te bereiken.

Tot nog toe werd aangenomen dat tijgerhaaien meeuwen, pelikanen, aalscholvers en andere zeevogels eten. Maar toen de onderzoekers de maaginhoud van jonge tijgerhaaien aan DNA-onderzoek onderworpen, bleken ze allemaal landvogels te bevatten. Soorten die je in je tuin verwacht zoals mussen en spreeuwen. Tijdens hun trek raken ze vermoeid en vallen ze in zee tijdens een storm. Vermoedelijk zijn landvogels makkelijker prooien dan zeevogels omdat ze het water niet gewend zijn.

Dat tijgerhaaien vogels eten, was al langer bekend. Voor de kust van Hawaii is een plek waar jonge albatrossen leren vliegen en daar liggen volwassen tijgerhaaien op de loer. Het is de eerste keer dat werd aangetoond dat tijgerhaaien ook zangvogels eten die voornamelijk op het land leven.

De tijgerhaai is een alleseter en een van de weinige haaien die ook gevaarlijk is voor mensen.