Onherkenbaar! Ernstig verwaarloosde Bob ziet er een jaar later zó uit Jorien de Wit ES

05 oktober 2019

20u14

Bron: AD.nl 3 Dieren Het hondje, genaamd Bob, werd eind september 2018 zwaar verwaarloosd aangetroffen bij de Kralingse Plas, een recreatiegebied in Rotterdam. Een jaar later is het hondje onherkenbaar: qua uiterlijk én gedrag. “Hij had behoorlijk last van verlatingsangst en kon geen seconde alleen blijven. Maar nu kan hij prima een paar uur alleen zijn!”, schrijft de Dierenbescherming.

Een vervilte vacht, een slecht gebit. Hondje Bob was er slecht aan toe toen hij op 22 september 2018 door een voorbijganger gevonden werd. Hij werd naar het Dierenopvangcentrum in de Nederlandse gemeente Vlaardingen gebracht, waar hij flink onder handen genomen moest worden. Bob had zoveel pijn dat het bijna niet mogelijk was om zijn ‘dreadlocks’ te verwijderen: ze zaten te dicht op de huid. Onder narcose werd er uiteindelijk bijna anderhalve kilo vacht van hem afgeschoren. Ook zijn gebit onderging een grondige opknapbeurt.

Vanwege de ernst van de verwaarlozing werd de dierenpolitie ingeschakeld, maar de toenmalige eigenaar van het hondje is nooit gevonden.

Levensgenieter

Het beestje kreeg de naam Bob Marley vanwege zijn dreadlocks en vond al snel mensen die hem een thuis wilden geven. De Dierenbescherming meldt dat Bob zich heeft ontpopt tot een ware levensgenieter. “Hij kan zich urenlang vermaken op het strand, hij rent de golven achterna en graaft driftig in de branding. En misschien is het voor Bob wel het allerfijnst dat hij uiteindelijk voldaan en uitgeteld op schoot kan ploffen voor een flinke knuffelpartij.”

Met de verlatingsangst van het hondje gaat het ook veel beter. Hij kan inmiddels beter alleen zijn. “Geweldig om te zien wat je met veel geduld, liefde en aandacht voor elkaar krijgt bij een hondje dat een aardig rugzakje heeft’’, aldus zijn nieuwe baasjes.