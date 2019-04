Ongewoon veel dode dolfijnen spoelen aan op Griekse kust, natuurbeschermers wijzen met beschuldigende vinger naar Turkse marine KVE

09 april 2019

12u18

Bron: MarketWatch 0 Dieren Er is een “zeer ongebruikelijke” piek waargenomen in de dolfijnsterfte in de Egeïsche Zee. Volgens Griekse natuurbeschermers kan dit verband houden met oefeningen die de Turkse marine recent heeft gehouden.

Sinds eind februari zijn vijftien dode dolfijnen aangespoeld op het eiland Samos en andere delen van de Griekse kust. Anastassia Miliou van het ‘Archipelos Institute’ verklaarde dat het om een “verontrustend hoog aantal” gaat. Normaal spoelen er tijdens dezelfde periode slechts één of twee aan.

Hoewel het nog onduidelijk wat de piek in het sterftecijfer heeft veroorzaakt, volgt de trieste uitschieter wel na de grootste oefensessie die de Turkse marine ooit heeft gehouden in de Egeïsche Zee. De oefeningen vonden plaats van 27 tot 8 maart met meer dan 100 schepen en daarbij werd gebruikgemaakt van sonar.

Oorlogsschepen gebruiken sonar om vijandelijke onderzeeërs te detecteren. Het oorverdovende geluid dat ermee gepaard gaat, kan zeezoogdieren in de war brengen waarna ze te snel boven water komen of aanspoelen op het strand - vaak met fatale gevolgen.

“De toename in het sterftecijfer is heel opmerkelijk en zeer zorgwekkend. We kunnen niet langer stellen dat beide gebeurtenissen niets met elkaar te maken zouden hebben”, besluit Miliou.