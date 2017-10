Ongeveer 130 zeehonden dood aangetroffen op oever van Baikalmeer AJA

Bron: Belga 0 Thinkstock De Baikalrob is de kleinste zeehond van de wereld en de oorsprong van zijn verschijning in dit 25 miljoen jaar oude meer blijft een mysterie. Dieren Ongeveer 130 Baikalrobben zijn de voorbije dagen gestrand op de oever van het Baikalmeer in Siberië. De autoriteiten hebben vandaag een onderzoek geopend. Er is ongerustheid over de biodiversiteit van het diepste meer van de wereld.

"Ongeveer 130 dieren zijn dood teruggevonden", zei de woordvoerder van het ministerie van Natuurlijke Rijkdommen, Nikolai Gudkov. "We hebben stalen van het water genomen om na te gaan of verontreiniging de oorzaak is" van de dood van de dieren, zei hij. De resultaten zijn nog niet beschikbaar. De wetenschappers voerden ook een biopsie op de robben uit.

Het dier is niet met uitsterven bedreigd. De populatie steeg de jongste jaren tot ongeveer 30.000, benadrukte Gudkov.

Ecologische crisis

Het Baikalmeer in het hart van Siberië is het oudste en diepste (1.700 meter) meer van de wereld. Het bevat twintig procent van het zoet water van de planeet en "heeft een uitzonderlijke waarde voor de wetenschap van de evolutie", aldus Unesco, dat het meer in 1996 op de werelderfgoedlijst zette.

Bijna 3.600 planten- en diersoorten leven in het water en op de oevers van het meer. Maar de jongste jaren verkeert het volgens milieuactivisten in een ecologische crisis, met de verdwijning van vissen, de verspreiding van algen en de verontreiniging door fosfaten.