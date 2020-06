Onderzoeksrapport waarschuwt voor het uitsterven van koala’s in deel van Australië AW

30 juni 2020

15u01

Bron: Belga 12 Dieren In de Australische staat New South Wales dreigen koala's uit te sterven tegen 2050 als er geen dringende overheidsinterventie komt. Dat heeft een parlementair onderzoek, naar aanleiding van de grootschalige bosbranden, uitgewezen.

De recente bosbranden hebben meer dan 5,5 miljoen hectare land verbrand in New South Wales, waardoor ten minste 5.000 koala's omkwamen en een kwart van hun habitat verwoest werd.

De koala's waren er al een bedreigde diersoort voor de bosbranden, onder andere door vernietiging van hun habitat, ziektes en klimaatverandering. "De vernietiging van koalahabitat door de ontginning van land voor onder andere landbouw, mijnbouw en bosbouw beïnvloedt de koalapopulaties al gedurende vele decennia", aldus het onderzoeksrapport.



Ook de klimaatverandering heeft een grote negatieve impact op koala's aangezien ze de dreiging van natuurrampen, zoals droogte en bosbranden, groter maakt. Koala's leven, behalve in New South Wales, ook in de staten Victoria, Zuid-Australië en Queensland.



