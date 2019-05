Onderzoekers ontwerpen ‘fluitje’ om vleermuizen van windturbines weg te houden tvc

22 mei 2019

11u44

Bron: News Wice 0 Dieren Windturbines zijn levensgevaarlijk voor vleermuizen. Ze kunnen ertegenaan vliegen of hun longen kunnen door het luchtdrukverschil, gegenereerd door de roterende wieken, exploderen. Amerikaanse onderzoekers hebben echter een manier gevonden om de nachtdieren te helpen. Met een ‘fluitje’ kunnen ze de vleermuizen op een veilige afstand houden.

In het verleden werd al eens geprobeerd om met geluiden de vleermuizen te waarschuwen voor het gevaar. De rijkweidte van het geluid, geproduceerd door een elektrische zender in het midden van de turbine, was echter niet groot genoeg om de afstand van de 38 meterlange wieken te overbruggen. Hierdoor vlogen de vleermuizen alsnog te dicht bij de windmolens.

Onderzoekers van de Texas A&M-universiteit hebben nu een nieuwe methode ontwikkeld om ze vanop een voldoende grote afstand te kunnen waarschuwen. Aan de hand van een passieve zender, die op de wieken wordt gemonteerd, worden de dieren met echosignalen gewaarschuwd. Deze geluiden zijn onhoorbaar voor de mens.

“We hebben ons gefocust om een geluid te ontwikkelen dat gemakkelijk te herkennen en te lokaliseren was voor de vleermuizen”, zegt professor Michael Smotherman. Daarnaast zochten ze aan de hand van testen ook naar een geluid dat de vleermuizen voldoende afschrikt om hun vliegroute te wijzigen.

Dure installatie

De zender kan op een duurzame manier door een 3D-printer gemaakt worden. Professor Michael Smotherman hoopt dat de ‘fluitjes’ snel beschikbaar zullen zijn voor exploitanten van commerciële windparken, maar geeft toe dat de installatie zeer duur is. “We hebben nog werk voor de boeg”, zegt hij.