Onderzoekers konden voor het eerst de hartslag van blauwe vinvis meten en staan versteld van het resultaat AW

26 november 2019

19u14

Wist je dat de gemiddelde hartslag van een volwassen mens zo'n 60 tot 70 slagen per minuut bedraagt? Vergeleken met de blauwe vinvis is dat een behoorlijk hoog aantal slagen, want het hart van de vis – dat overigens het grootste dier op aarde is – slaat soms maar twee keer per minuut.

Dat blijkt uit de allereerste hartslagmetingen van een blauwe vinvis. Gedurende een dag werd een exemplaar van vijftien jaar oud in Californië gemonitord met een sensor. Dat beloofde geen makkelijke klus te worden voor het team maritieme wetenschappers verbonden aan Stanford University.

Uitdaging

“Eerst moet je een blauwe vinvis vinden, de sensor op de juiste locatie op de walvis zien te krijgen, op de juiste manier contact maken met de huid van de walvis en natuurlijk zorgen dat de sensor werkt en data registreert”, legt onderzoeker Jeremy Goldbogen uit.

Hoewel de onderzoekers de kans bijzonder klein schatten dat ze meteen in hun opzet zouden slagen, gebeurde dat toch. De sensor kon, ter hoogte van de vin van het dier, meteen een hartslag oppikken.

Verrassend resultaat

En even verrassend als het succes van hun experiment was het resultaat. Wat bleek uit de hartslagmetingen? De hartslag van de blauwe vinvis die naar voedsel duikt, ligt zo’n 30 tot zelfs 50 procent lager dan men verwacht had. Terwijl de hoogst gemeten hartslag tussen de 27 en 37 slagen per minuut was, klopte het hart amper twee keer per minuut wanneer het immense dier naar voedsel dook.

Nog volgens het onderzoek gaat de vinvis op die manier zelf op zoek naar zijn fysieke grens. Het verklaart eveneens waarom geen enkel dier groter is dan de blauwe vinvis. De hoeveelheid energie die een groter lichaam zou opeisen, zou het hart wellicht het petje te boven gaan.