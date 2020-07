Onderzoek werpt nieuw licht op kankerresistentie van naakte molrat AW

02 juli 2020

14u14

Bron: Scientias.nl 0 Dieren Naakte molratten zijn fascinerende dieren: naast hun opvallende verschijning, worden ze erg oud - tot wel 32 jaar - en zijn ze immuun voor kanker. Een goede verklaring hadden wetenschappers daar tot voor kort nog niet voor gevonden. Maar een recente studie van de University of Cambridge , gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature , lijkt daar verandering in te brengen.

Men wist niet precies waarom, maar het was al geruime tijd zeker dat molratten niet vatbaar zijn voor kanker. Aanvankelijk dacht men, op basis van een studie die dateert van 2013, dat die resistentie iets te maken had met hun lichaamscellen, die niet in kankercellen zouden kunnen transformeren. Maar die stelling werd door het recente onderzoek ontkracht: nadat de cellijnen van elf verschillende naakte molratten werden geïnfecteerd met genen die kanker veroorzaken, veranderden de gezonde cellen wel degelijk in kankercellen. “Tot onze verbazing begonnen de geïnfecteerde cellen zich te vermenigvuldigen”, aldus onderzoeksleider Fazal Hadi. “Door deze versnelde groei wisten we dat ze in kankercellen waren veranderd.”



Wat is dan wél de reden van de resistentie? Volgens onderzoekers is dat dankzij het complexe systeem rondom de cellen. Interacties met dat gehele systeem zouden ervoor zorgen dat kankercellen zich niet kunnen ontwikkelen en/of dupliceren. “De resultaten zijn verrassend en hebben ons begrip over de kankerresistentie van naakte molratten volledig veranderd,” aldus onderzoeker Walid Khaled.



Zodra onderzoekers ontdekken hoe de beschermende mechanismen in het lichaam van de naakte molrat precies in hun werk gaan, zou dat ook voor de mens goed nieuws kunnen betekenen. “Als we kunnen begrijpen wat er zo speciaal is aan het immuunsysteem van deze dieren en hoe dit hen beschermt tegen kanker, kunnen we mogelijk ook interventies ontwikkelen om de ziekte bij mensen te voorkomen”, besluit Khaled.