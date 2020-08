Onderzoek naar mysterieuze dood twaalf olifanten in Zimbabwe KVDS

31 augustus 2020

11u39

Bron: AFP, BFM.TV 0 Dieren De overheid in Zimbabwe heeft een onderzoek geopend naar de mysterieuze dood van twaalf jonge olifanten in de buurt van het Hwange-reservaat, in het westen van het land. De overheid in Zimbabwe heeft een onderzoek geopend naar de mysterieuze dood van twaalf jonge olifanten in de buurt van het Hwange-reservaat, in het westen van het land. Eerder dit jaar stierven in buurland Botswana ook al meer dan 350 olifanten onder vreemde omstandigheden.

Het was een woordvoerder van het ministerie dat verantwoordelijk is voor de nationale parken in Zimbabwe, die het nieuws zondag bekendmaakte. Elf karkassen werden vrijdag gevonden, een twaalfde zaterdag. Ze lagen in het Pandamasuwe-woud tussen Hwange – het grootste reservaat van het land, vlakbij de grens met Botswana – en de stad Victoria Falls.

De gestorven olifanten bleken erg jong. Het gaat om dieren van ongeveer 18 maanden en van tussen 5 en 6 jaar oud. Volgens de betrokken woordvoerder kan hun dood vermoedelijk gelinkt worden aan een bacterie, die zich ontwikkelde nadat de dieren niet-eetbare planten aten.





Dat laatste is het gevolg van een overpopulatie van olifanten in de regio, zo klinkt het. Daardoor is de favoriete vegetatie van de dieren verdwenen en eten ze echt alles, ook giftige planten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zimbabwe telt ruim 84.000 olifanten, terwijl er eigenlijk maar een capaciteit is van 45.000 tot 50.000 dieren. In het reservaat van Hwange leven er tussen de 45.000 en de 53.000 dieren, waar er maar plaats is voor een 15.000-tal, volgens de woordvoerder.

Stropers

De overheid sluit uit dat er stropers aan het werk waren omdat de slagtanden van de dieren nog intact waren. Er zou ook geen sprake zijn van cyanidevergiftiging, omdat er geen andere dieren – zoals gieren – aangetast zijn.

De dood van meer dan 350 olifanten in Botswana – waar met 130.000 dieren de grootste populatie ter wereld rondzwerft – zou intussen toegeschreven worden aan natuurlijke gifstoffen.

Lees ook: Wolvin ontsnapt nachtje uit Pairi Daiza

Bekijk ook: Furieuze olifant valt tractor aan



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.