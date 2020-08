Onafscheidelijk en ongelofelijk geliefd: zoo van L.A. verliest hecht oud leeuwenkoppel ADN

Bron: CNN, Los Angeles Zoo and Botanical Gardens 42 Dieren Beste vrienden, kameraden, soulmates. En ongelofelijk geliefd bij hun verzorgers en het publiek; dat waren leeuwen Hubert en Kalisa van de Los Angeles Zoo. Afgelopen donderdag werd hun prachtige partnerschap er eentje voor de eeuwigheid. De dierentuin besliste om beide leeuwen samen te laten inslapen omdat ze door hun gezegende leeftijd – de twee werden liefst 21 jaar oud – steeds meer gezondheidsproblemen kregen die de kwaliteit van hun leven aantastte.

Afrikaanse leeuwen Hubert en Kalisa brachten sinds hun komst naar de L.A. Zoo in 2014 hun laatste jaren als een onafscheidelijk duo door, nadat ze elkaar eerder hadden ontmoet in de Woodland Park Zoo in Seattle en daar jarenlang samen hadden geleefd. Tot welpjes kwam het nooit tussen beiden, maar dat hun liefde en vriendschap bijzonder sterk was - dat kon iedereen zien.

“Hubert en Kalisa waren een iconisch deel van onze zoo. Onze medewerkers en gasten waren zo geraakt door hun loyaal kameraadschap”, zegt Denise Verret, de directeur van de L.A. Zoo, in een statement. Medewerkers en dierenartsen namen vorige week de zware en moeilijke beslissing om de twee leeuwen op hetzelfde moment te laten inslapen, “door een afnemende gezondheid en leeftijdsgebonden ziektes die hun levenskwaliteit sterk hadden verminderd”.

Samen

“Deze liefdevolle metgezellen kwamen zes jaar geleden naar ons dierentuin. Ze wurmden zich snel in onze harten terwijl we hun wonderlijke schoonheid en unieke band mochten aanschouwen”, aldus de directeur. “Je zag Kalisa nooit zonder dat Hubert ergens heel dichtbij was.”

“Hoewel het hartverscheurend is dat we nu afscheid moeten nemen van dit iconische paar, kunnen we ons troosten met de kennis dat ze samen zijn gegaan. Deze leeuwen zullen voor altijd een heel positief deel van onze geschiedenis blijven en zullen enorm gemist worden.”

Knuffels

De gemiddelde levensverwachting voor Afrikaanse leeuwen in het wild is tot de midden-tienerjaren, in gevangenschap is dat ongeveer 17 jaar, laat de dierentuin nog weten. “Hubert en Kalisa werden al gezien als oud toen ze hier aankwamen. In geen tijd werden ze echte favorieten bij de bezoekers. Ze stonden bekend om hun frequente knuffels, kopknuffels en snuffels. Ik wil onze medewerkers bedanken voor de geweldige zorg die ze dit paar hebben gegeven.”

“Deze leeuwen waren individueel en als partners heel charismatisch”, voegt Beth Schaefer van de zoo toe in een gesprek met de LA Times. “Maar ze waren bijna nooit alleen, altijd samen. Hun onverdeelde aandacht ging altijd naar de ander. Ze sliepen samen en knuffelden heel vaak.”