Omstreden beslissing: Florida laat 750 miljoen genetisch gemanipuleerde muggen vrij in de Keys Joeri Vlemings

20 augustus 2020

13u02

Bron: CNN 16 Dieren De lokale autoriteiten hebben hun definitieve goedkeuring gegeven voor het omstreden plan om in 2021 en 2022 maar liefst 750 miljoen genetisch gemanipuleerde los te laten in de Florida Keys. Verscheidene milieuactivisten en andere groepen zijn hevig gekant tegen het experiment en noemen het smalend een ‘Jurassic Park’-experiment.

De gemanipuleerde mannetjesmuggen, OX5034 gedoopt, moeten een alternatief vormen voor de schadelijke insecticiden die ingezet worden tegen de Aedes aegypti, ook wel dengue- of gelekoortsmug genoemd. Zoals die laatste namen het al prijsgeven, zijn deze muggen dragers van dodelijke ziektes als dengue, gele koorts, het zika- en chikungunyavirus.

De muggen zijn gemanipuleerd met een eiwit dat de nieuw geboren vrouwtjes al in de larvefase doet sterven. Dat is dus nog lang voor de vrouwtjesmuggen de mens kunnen bijten en zo de gevaarlijke ziektes kunnen verspreiden. Enkel de vrouwtjes zuigen bloed van de mens, omdat ze dat nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes. De mannetjes voeden zich uitsluitend met nectar en kunnen daarom nooit drager zijn van de genoemde ziektes.

Jurassic Park

De beslissing krijgt vooral uit conservatieve hoek veel kritiek, omdat niet duidelijk is wat de impact zal zijn op de mens en op andere dieren. “Met alle urgente crises waarmee ons land en de staat Florida te maken hebben - de Covid-19-pandemie, raciale onrechtvaardigheid, klimaatverandering - heeft de regering belastinggeld en overheidsmiddelen gebruikt voor een Jurassic Park-experiment”, reageert Jaydee Hanson, directeur van het International Center for Technology Assessment en Center for Food Safety. Hanson verwijst daarmee naar de beroemde film van Steven Spielberg uit 1993.

Het is het van oorsprong Britse bedrijf Oxitec - nu in Amerikaanse handen - dat de mannetjesmuggen genetisch manipuleerde. De firma laat weten dat ook de staat Texas de deze muggen in Harris County zal inzetten. Eerder gebeurde dat al in Brazilië. Met succes, volgens Oxitec: de muggenpopulaties namen er drastisch af.