Olmense Zoo verwelkomt twee witoorpenseelaapjes en jij mag mee een naam zoeken ADN

02 februari 2018

10u41

Bron: Olmense Zoo 6 Dieren Afgelopen woensdag is een witoorpenseelaapje in de Olmense Zoo van een gezonde tweeling bevallen. Na het overlijden van het oudste mannetje kunnen de kleine aapjes met witte pluimoren nu opnieuw in familieverband leven. Mama en kroost stellen het wel, alleen kregen de babyapen nog geen naam. Daarvoor rekent de dierentuin op de creativiteit van dierenliefhebbers. Via Afgelopen woensdag is een witoorpenseelaapje in de Olmense Zoo van een gezonde tweeling bevallen. Na het overlijden van het oudste mannetje kunnen de kleine aapjes met witte pluimoren nu opnieuw in familieverband leven. Mama en kroost stellen het wel, alleen kregen de babyapen nog geen naam. Daarvoor rekent de dierentuin op de creativiteit van dierenliefhebbers. Via Facebook kan iedereen suggesties — beginnend met de letter T — in de groep slingeren.

Net zoals in de natuur zou gebeuren, viel de familie witoorpenseelaapjes uiteen toen het oudste mannetje in de groep overleed. Bioloog Robby Van der Velden: “We hebben dan een mannetje (Pablo) uit een andere dierentuin overgebracht en voorgesteld aan O-Livia, de volwassen dochter binnen onze groep. Het klikte meteen en zo zijn er nu, na een draagtijd van 5 maanden, twee kleine aapjes geboren. Dit gezinnetje van vier kan nu uitgroeien tot een grotere groep want deze aapjes leven in familieverband, zelfs als de jongen volwassen zijn. Als een van de ouders overlijdt, begint de cyclus dan opnieuw.”

Pakje boter

De pasgeboren aapjes zijn een niet-identieke tweeling, zoals dat bijna altijd het geval is bij deze soort. Omdat het twee relatief grote baby’s zijn, zal de moeder geholpen worden door het mannetje. Eerst draagt de moeder de kleintjes alleen, maar vanaf enkele dagen neemt de vader ze over zodat de moeder haar handen vrij heeft voor het verzamelen van voedsel. Witoorpenseelaapjes behoren tot de kleinste aapjes ter wereld en wegen ongeveer evenveel als een pakje boter. Ze leven voornamelijk in het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika.

Zuid-Amerikaans

De voorstellen voor de namen van de tweeling mogen nog tot 14 februari ingezonden worden op de Facebookpagina van de Olmense Zoo. De zoo is op zoek naar Zuid-Amerikaanse namen die beginnen met de letter T. Benamingen met een onderliggende betekenis hebben een streepje voor. Zo heeft papa Pablo zijn naam te danken aan schilder Pablo Picasso. De ideale naam voor een witoorpenseelaapje.