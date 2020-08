Olifantenstroper krijgt 30 jaar cel in Congo kv

25 augustus 2020

21u38

Bron: Reuters, ANP 1 Dieren In Congo is een notoir olifantenstroper veroordeeld tot 30 jaar dwangarbeid voor stroperij, ivoorsmokkel en poging tot moord op parkwachters. Dat zegt natuurorganisatie Wildlife Conservation Society (WCS), die de zaak een mijlpaal noemt in het gevecht tegen de stroperij.

Mobanza Mobembo Gerard, ook gekend als Guyvanho, leidde strooptochten waarbij sinds 2008 naar schatting meer dan 500 olifanten het leven lieten. Hij stond bekend als de “slager van Nouabalé Ndoki” en is de eerste wildsmokkelaar die in het Centraal-Afrikaanse land een criminele veroordeling krijgt. Voordien werden milieumisdrijven voor de burgerlijke rechtbank beslecht en konden veroordeelden een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen.

De uitspraak is een “extreem sterke boodschap dat criminaliteit in verband met wilde dieren niet getolereerd wordt en zal vervolgd worden op het hoogste niveau”, zei Emma Stokes, regionaal directeur van WCS maandag in een verklaring.



De aanklacht voor poging tot moord tegen Guyvanho had betrekking op een incident uit 2019 toen zijn stropersgroep het vuur opende op parkwachters die patrouilleerden in Nationaal Park Nouabalé-Ndoki, aldus WCS. Verscheidene van hen raakten daarbij gewond.

Nouabalé-Ndoki is 4.000 vierkante kilometer groot en bevindt zich in het noorden van Congo. Het dichte regenwoud is een toevluchtsoord voor de zeldzame bosolifanten van de regio, waarvan pas in 2010 werd vastgesteld dat ze een andere soort zijn dan de grotere Afrikaanse savanneolifanten.