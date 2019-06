Olifantenslurf kan hoeveelheden meten



05 juni 2019

Bron: PNAS 0 Dieren De mens kan voedsel ruiken met de neus, hoeveelheden schatten we in met onze ogen. Een geblinddoekte olifant weet nog steeds waar het meeste eten verstopt is. En dat heeft hij te danken aan zijn slurf.

Olifanten blijven ons verrassen: de dieren zijn sociaal, worden enorm oud, en rouwen om hun doden. En dat de slurf van een olifant belangrijk is, was ook al langer bekend. Ze rapen er voorwerpen en voedsel mee op, kunnen er wel tot 8,5 liter water mee vasthouden, en tillen objecten die tot 350 kilogram wegen.



Toch blijkt uit recent onderzoek dat het eigenaardige verlengstuk van de olifant nog kostbaarder is dan aanvankelijk werd gedacht. De slurf onderscheidt immers niet zomaar geurtjes, maar ook hoeveelheden. En dat door simpelweg te snuffelen. Dat staat te lezen in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het experiment

Niet alleen olifanten maar ook andere dieren zoals muizen, kraaien en apen, werden in het verleden al op de proef gesteld wat betreft hoeveelheden correct inschatten. Alleen gebeurde dat louter visueel.



Bij huidig onderzoek hadden de olifanten helemaal geen profijt aan hun ogen: Ze kregen twee emmers te zien waarin verschillende hoeveelheden eten zaten. De ogen vielen weg als zintuig vermits het eten verstopt zat in de gekleurde teilen, dus kon enkel de neus dienst doen.



En die haalden olifanten ijverig op. Letterlijk dan, want als ze er de emmer met de grootste inhoud uitkozen, mochten ze de inhoud oppeuzelen. “Merkwaardig genoeg kozen olifanten consistent de emmer met de grootste inhoud”, aldus Joshua Plotnik, professor aan het Hunter College in New York en medeauteur van de studie. Hoe groter het verschil in gewicht, hoe makkelijker de olifanten een onderscheid konden maken.



Er namen zes Aziatische olifanten deel aan het onderzoek en bijkomende testjes sloten uit dat die olifanten reageerden op de lichaamstaal van de onderzoekers – die werden misschien enthousiast als de olifanten nog maar naar de emmer met de grootste hoeveelheid keken – of geurtjes die nog in de emmers aanwezig waren.



Hoe de olifanten precies gewicht inschatten met hun slurf is voorlopig onduidelijk en onderwerp van opvolgstudies.

Een olifant niest ook met zijn gigantische slurf, en dat is behoorlijk indrukwekkend.

