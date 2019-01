Olifantenschoenen, tafels met nijlpaardschedels en moordpartijtjes op leeuwen: opzienbarende dingen te koop op ‘s werelds grootste conventie voor trofeejagers ADN

20 januari 2019

17u30

Bron: Humane Society International 0 Dieren Toen onderzoekers van Humane Society International onlangs undercover een bezoekje brachten aan een bijeenkomst voor ‘trofeejagers’ in de VS, viel hun mond open. Er bleek een gigantisch arsenaal aan macabere en illegale kledingstukken, meubels en snuisterijen te koop. Ook in de aanbieding: speciale moordpartijtjes op leeuwen.

- Tafels en stoelen gemaakt met de botten en/of huid van olifanten en nijlpaarden

- Schoenen, riemen en zelfs schilderijen van olifantenhuid

- Armbandjes gemaakt van olifantenhaar

- Handtassen van pijlstaartroggen

- Emmers vol met slagtanden en hoorns, ...

Werkelijk de vreemdste spullen gemaakt met gedode wilde dieren werden vorige week aangeboden op de Safari Club International Convention in Reno, Nevada; de grootste trofeejachtconventie ter wereld. Die wordt jaarlijks georganiseerd voor trofeejagers die zeldzame en majestueuze dieren doden.



Een statuscompetitie waarbij leden van trofeejachtgroep Safari Club International hun ‘kills’ in een recordboek kunnen laten opnemen als de trofee aan de juiste omvangvereisten voldoet. Een blik in het ‘Record Book’ van SCI in 2015 leerde toen dat leden zeker 2.007 leeuwen hadden gedood, 1.888 luipaarden, 791 olifanten en 572 neushoorns, inclusief 93 exemplaren van de met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn. En blijkbaar willen trofeejagers dus ook graag de hoofden, huiden, tanden en botten van afgeschoten dieren etaleren in hun living en aan hun lijf.

Dood eens een leeuw

Volgens HSI werden op de conventie ook speciale jachtfestijnen aangeboden, waarbij de liefhebbers een in gevangenschap gekweekte Afrikaanse leeuw mogen afschieten.

De leeuwen worden gefokt met als enige doel om later doodgeschoten te worden in een afgesloten ruimte waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Een “uniek topdagje” voor al wie daar plezier uithaalt en geld voor over heeft.

Op bestelling

SCI zelf beweert dat het niet toegelaten is om dergelijke leeuwenjachten op de conventie te verkopen, maar verschillende standhouders toonden de undercoveronderzoekers voorbeeldfoto’s van leeuwen die konden gekocht worden, met verschillende prijzen afhankelijk van hun leeftijd, grootte en manen.

Een enthousiaste verkoper pochte dat hij en zijn kinderen eerder in recordtijd een leeuw hadden doodgeschoten. Een andere had een uitzonderlijk grote leeuw in de aanbieding voor een spannend moordpartijtje. “Als je er een heel grote wil, dan kan ik die speciaal bestellen.”

“Grotesk”

“Dat deze wilde dieren gereduceerd worden tot totaal nutteloze spullen, is grotesk”, reageert Kitty Block, voorzitter van HSI. “Iconische dieren sterven hier voor een winstmachine. Er is geen plaats voor trofeejagen in de wereld van vandaag.”

In de staat Nevada is het illegaal om lichaamsdelen van onder meer leeuwen, tijgers, luipaarden, olifanten, neushoorns en nijlpaarden te kopen en verkopen. HSI heeft hun bevindingen gemeld aan de autoriteiten en hoopt dat er vervolging volgt.