Olifantenkalfje in Nederland van dood gered dankzij olifanten van Pairi Daiza

15 februari 2019

14u01

Bron: Pairi Daiza, ARTIS 1 Dieren Het zag er héél slecht uit voor een doodziek olifantje (2) uit de zoo van Amsterdam. Het beestje leed aan het fatale olifantenherpesvirus. Maar nu is het kalfje erg uitzonderlijk toch aan de beterhand. Met dank aan de volwassen olifanten van dierenpark Pairi Daiza. Zij konden met hun bloedplasma de kleine Sanuk redden.

Het Aziatische olifantje Sanuk, amper twee jaar oud, had in november vorig jaar plots een abnormaal rood gekleurde tong en bloedingen. Herpessyndromen.

Dodelijk

Het herpesvirus, dat zowel in dierentuinen als in het wild voorkomt, is levensgevaarlijk voor olifanten en zelfs een van de belangrijkste doodsoorzaken binnen de olifantenpopulatie. Door oedemen en interne bloeduitstortingen is het verloop van de ziekte ook bijzonder gruwelijk. In 80% van de gevallen sterft het getroffen dier binnen enkele uren of dagen.



Een snelle behandeling drong zich dus op. Luttele minuten nadat de ziekte bij Sanuk werd vastgesteld, schakelde de Artis Amsterdam Royal Zoo de hulp in van Pairi Daiza. Ze vroegen om bloedplasma van gezonde, volwassen olifanten. Door dat te injecteren bij Sanuk kon het immuunsysteem van het kalfje versterkt worden, wat haar zou helpen vechten tegen het virus.

Transfusie

Tim Bouts, Zoölogisch Directeur en hoofddierenarts van Pairi Daiza, ging samen met de olifantenverzorgers over tot een bloedafname bij Sayang, Mala en Aye Chan May, drie van de achttien Aziatische olifanten van Pairi Daiza. Verdeeld in zeven zakken werd het bloed van de drie olifanten na enkele uren al richting Amsterdam gebracht, waar het plasma gebruikt werd voor een transfusie bij Sanuk. Een operatie die drie dagen na mekaar herhaald werd. Ook werden antivirale middelen, vocht en antibiotica toegediend.

Acht dagen na die eerste zorgen begonnen de bloedwaarden van het kalfje zich te herstellen en nam het lichaam van Sanuk de bovenhand op het virus. Intussen lijkt er niets meer aan de hand. Haar tong is mooi roze, ze eet goed, is levendig en doet weer volop mee met de olifantenkudde.

(NL) Hulp van @pairidaiza heeft het Nederlandse olifantenkalfje Sanuk (ARTIS Zoo) een snelle dood door olifantenherpes bespaard. Sanuk overleefde, wat uitzonderlijk is. Het risico op herval blijft evenwel aanwezig.

Meer info op https://t.co/UO7FPRxva8 pic.twitter.com/Uf6waMPKRU Pairi Daiza(@ pairidaiza) link

Waakzaam blijven

Dat dit alles kon gebeuren dankzij de goede samenwerking tussen ARTIS en Pairi Daiza, stemt alle verzorgers en medewerkers van beide dierentuinen tot vreugde en hoop. “ARTIS is Pairi Daiza zeer dankbaar voor de snelle actie, wat de best mogelijke behandeling van Sanuk mogelijk maakte”, klinkt het vanuit Amsterdam.

Tot zij acht jaar oud is, blijft Sanuk evenwel het risico lopen op herval. “Sanuk is nog maar twee jaar oud, en olifanten zijn tot een leeftijd van acht jaar erg gevoelig voor dit type virussen. Bovendien zijn er een aantal varianten van het virus. Er bestaat altijd een kans dat een variant de kop opsteekt waar Sanuk opnieuw gevoelig voor blijkt", laten haar verzorgers vanuit Nederland weten. Hoge waakzaamheid blijft dus geboden.

Vaccin

De inzet van Pairi Daiza inzake olifantenherpes stopt trouwens niet bij de hulp aan Sanuk. Met haar olifantenkudde –de grootste van Europa– is Pairi Daiza een belangrijke databank voor olifantenplasma. “Het bloed van onze olifanten is erg kostbaar en nuttig voor medische interventies in parken over heel Europa. Het biedt een schat aan waardevolle informatie voor wetenschappelijk onderzoek naar het herpesvirus.”

Intussen financeert de Pairi Daiza Foundation samen met andere Europese dierentuinen de onderzoeken die gevoerd worden naar het ziekteverloop van olifantenherpes. De volgende stap is het ontwikkelen van een vaccin tegen deze vreselijke aandoening.

