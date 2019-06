Olifanten vertrappelen twee mensen in Botswana mvdb

15 juni 2019

11u31

Bron: ANP 0 Dieren In Botswana hebben olifanten de afgelopen week twee mensen vertrappeld. Dat maakte het ministerie van Milieu bekend.

In het noorden van het land is een man die woensdag op weg was naar een begrafenis, vertrappeld door een olifant. Een andere dorpsbewoner kwam donderdag om het leven in het centrum van het land. De bevolking krijgt de raad zo voorzichtig mogelijk te zijn om een aanval door olifanten te beperken.



In Botswana leven ongeveer 130.000 olifanten, of bijna een derde van alle olifanten in Afrika. Nationale parken in het land zijn niet omheind, waardoor het vaker tot incidenten kan komen tussen wilde dieren en mensen.



In het land woedt intussen een hevig debat over de bescherming van olifanten. De regering wil in een beperkte mate de jacht op olifanten toelaten, omdat ze talrijk aanwezig zijn en vanwege de schade die ze veroorzaken. Jaarlijks zou de regering zo tot 400 jachtvergunningen uitgeven. De verontwaardiging van dierenrechtenactivisten wees de regering af als “begrijpelijk maar misplaatst”.

Lees ook: Botswana laat olifantenjacht opnieuw toe