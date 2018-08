Olifanten kunnen voedsel van drie keer zo ver ruiken als hun slurf lang is Annick Wellens

07 augustus 2018

18u12

Bron: AAS 0 Dieren Je kan de slurf van een olifant wel eens vergelijken met een Zwitsers zakmes. De toepassingsmogelijkheden zijn talloos. Dat de slurf diende om te ademen, communiceren en voorwerpen op te tillen, wisten we al. Nu blijkt, uit een artikel in Je kan de slurf van een olifant wel eens vergelijken met een Zwitsers zakmes. De toepassingsmogelijkheden zijn talloos. Dat de slurf diende om te ademen, communiceren en voorwerpen op te tillen, wisten we al. Nu blijkt, uit een artikel in Animal Behavior , dat het Afrikaans dier zijn slurf ook gebruikt om voedsel op te sporen.

Een olifant is een herbivoor. Dat betekent dat hij planten eet en men vermoedde dat hij die planten – net zoals andere herbivoren – opspoort met zijn ogen. Niet met zijn neus zoals veel roofdieren dat doen. Om zeker te zijn van die stelling, testten enkele onderzoekers het uit.



Om het reukvermogen van olifanten op de proef te stellen, verstopten de onderzoekers elf verschillende planten in zwarte bakken. Zes van die planten vonden de olifanten lekker, voor de overige vijf trokken ze hun neus (of slurf) op. Vervolgens werden de planten in een doolhof verstopt met gangen die zo’n zeven meter lang waren. Zonder problemen kozen de olifanten er hun meest favoriete snack uit. Zelfs wanneer ze die snack maar een tikkeltje beter vonden dan hun tweede optie. Onderzoekers vermoeden nu dat de slurfdieren hun verlengstuk ook gebruiken als gps-signaal dat de weg wijst naar het beste voedsel.