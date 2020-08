Olifanten in Poolse zoo krijgen cannabis tegen stress HAA

27 augustus 2020

12u27

Bron: AFP, BBC 12 Dieren Opmerkelijk proefproject in de zoo van Warschau: drie olifanten krijgen er medicinale cannabis toegediend. Het doel? Stress bij de dieren verminderen.

Medicinale cannabis wordt al toegediend aan katten en paarden, maar het proefproject met de drie Afrikaanse olifanten is een primeur, zegt dierenarts Agnieszka Czujkowska van de Poolse zoo. “We willen een natuurlijk alternatief vinden voor de bestaande methoden om stress te bestrijden, met name via medicijnen”, vertelt het hoofd van het project aan persagentschap AFP.

“Depressief”

De olifanten in de Poolse zoo hebben er een moeilijk jaar opzitten. Afgelopen maart stierf Erna, het grootste en oudste vrouwtje van de kudde. Sinds de dood van de leidster zijn de overgebleven olifanten ontregeld en staan ze onder stress. Vooral de jonge olifant Fredzia heeft het moeilijk. “Zij reageerde meteen vreemd op het overlijden van Erna. Je kon zie dat ze verdriet had en depressief was”, legt Czujkowska uit aan de BBC.



Dat de olifanten onder stress staan, werd ook duidelijk na metingen van de hormonenspiegel van de dieren. Wie stress heeft, maakt het stresshormoon cortisol aan. Bij olifanten is dat niet anders.

Twaalf druppels

De Poolse dierenarts verzekert dat de CBD-olie een ontspannende werking heeft en niet schadelijk is. Hoewel de olie uit de cannabisplant wordt onttrokken, bevat ze niet het psychoactieve bestandsdeel THC. “In tegenstelling tot wat sommige mensen misschien denken, roken de olifanten geen pijp en krijgen ze geen tonnen cannabis”, voegt Czujkowska nog toe.

De dikhuiden krijgen de CBD-olie tot maximum drie keer per dag toegediend via hun voeding en rechtstreeks in hun bek. Het gaat telkens om twaalf druppels. “Olifantenvrouwtje Fryderyka heeft al geproefd en ze zei geen nee”, zegt de Poolse dierenarts met een knipoog. Het proefproject zal twee jaar duren. Bij positieve resultaten kan de wietolie ook op andere beesten in gevangenschap getest worden, zeggen de onderzoekers nog.

