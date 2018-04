Olifanten in Azië steeds vaker opgejaagd voor hun huid kg

24 april 2018

15u26

Bron: Belga 3 Dieren De illegale handel in olifantenhuid in Azië is de laatste vier jaar duidelijk toegenomen. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) sterven er jaarlijks 30.000 olifanten ten gevolge van stroperij. De stropers hadden voornamelijk ivoor op het oog, maar de laatste jaren groeit ook de vraag naar olifantenhuid.

Elephant Familiy, een ngo die opkomt voor de rechten van olifanten, deelde dinsdag mee dat vooral in Myanmar een toename wordt waargenomen in de handel in olifantenhuiden. De huid wordt nagejaagd voor consumptie in China, klinkt het.

De regering van Myanmar zegt dat in slechts enkele jaren 30 procent van de hele olifantenpopulatie in Myanmar gestorven is. Volgens The Guardian zouden er in Myanmar nog 1.000 tot 2.000 olifanten overblijven, terwijl er twee decennia geleden nog zowat 10.000 waren. De totale Aziatische olifantenpopulatie is de laatste eeuw met 90 procent afgenomen, zegt de dierenrechtenorganisatie.

"Vooral kleine groepen olifanten die niet sterk beschermd worden vormen een doelwit voor deze opkomende handel. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor deze bedreigde diersoort", zegt Belinda Stewart-Cox van Elephant Family.

De huid wordt gebruikt voor het vervaardigen van Chinese medicijnen die helpen tegen maagproblemen en huidinfecties, of het wordt gebruikt voor het maken van juwelen.