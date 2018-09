Olifant plet Duitse toeriste (49) in Zimbabwe HA

27 september 2018

14u31

Bron: AFP 0 Dieren Een Duitse toeriste is gisteren in Zimbabwe omgekomen nadat een olifant haar aanviel. De 49-jarige vrouw had haar voertuig verlaten om een kudde olifanten te fotograferen, toen een van de dieren zich tegen haar keerde en haar vertrappelde.

"Terwijl ze het natuurreservaat Mana Pools in het noorden van het land binnenreden, zagen de reizigers een groep olifanten. Ze stopten en begonnen foto's te nemen", zegt Tinashe Farawo, woordvoerder van de nationale parken in Zimbabwe.

Een Duitse vrouw van 49 stapte uit de jeep en werd aangevallen door een dikhuid. "Het is nog niet duidelijk wat het dier getriggerd heeft." De toeriste werd vertrappeld. Andere reizigers die de aanval zagen gebeuren, konden nog niet verhoord worden, omdat ze in shock verkeren, aldus nog de zegsman.



Dergelijke aanvallen zijn niet ongewoon in Zimbabwe. In het Afrikaanse land leven circa 84.000 olifanten. Het is al het derde dodelijke ongeval met een olifant in een jaar tijd.